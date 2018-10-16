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Доходная и расходная части бюджета Удмуртии на 2018 год увеличатся почти на 1 млрд 328 млн рублей

16 октября
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Сегодня на очередном заседании Правительства, которое прошло под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Александра Свинина, региональный кабинет министров одобрил законопроект о внесении изменений в бюджет республики на 2018 год.

Nik 4236 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Доходная и расходная части бюджета Удмуртии на 2018 год увеличатся почти на 1 млрд 328 млн рублей

Как сообщил министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов, необходимость корректировки финансового документа обусловлена тем, что в конце 2017 года Удмуртия вступила в Программу реструктуризации бюджетных кредитов. В соответствии с условиями Программы республике реструктуризирована задолженность по бюджетным кредитам в объёме 19 млрд 433 млн 177 тыс рублей до 2024 года, сроком на 7 лет. В рамках Программы есть возможность изменить срок реструктуризации с 7 на 12 лет.

С этой целью принято решение увеличить параметры бюджета на 1,199 млрд рублей по уплате налога на имущество государственными и муниципальными учреждениями. Предложенные поправки позволят снизить нагрузку на бюджет республики в 2020 – 2024 годах по обязательным платежам погашения реструктурированной задолженности. Таким образом в 2020 году планируется сэкономить 971 млн рублей, в 2021-2024 годах по 1 млрд 943 млн рублей ежегодно.

Также учли поступление целевых средств из федерального бюджета, 100 млн рублей из которых выделены городу Воткинску - победителю Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды.

Кроме того, за счёт продажи неиспользуемого в отрасли здравоохранения имущества вырученные средства будут направлены на приобретение маммографа, оборудования в целях модернизации лабораторной базы «Бюро судебно-медицинской экспертизы», а также на проведение вакцинопрофилактики населения.

По предложениям министерств и ведомств учтены перераспределения ассигнований между ведомствами и направлениями расходов. Основные цели: обеспечение выплаты заработной платы, уровня софинансирования, уточнение вида расходов, исполнение предписаний надзорных органов, реализация мероприятий госпрограмм, уплата налогов.

С учётом вносимых изменений основные показатели бюджета республики на 2018 год следующие: доходы 72 млрд. 364 млн. рублей, расходы 72 млрд. 677 млн. рублей, размер дефицита остаётся на прежнем уровне - 313,1 млн. рублей.

По словам министра, вносимые изменения позволят обеспечить бесперебойное функционирование государственных учреждений и расходование целевых средств, поступающих из федерального бюджета.

Одобренный правительством проект закона в порядке законодательной инициативы внесён в Государственный Совет Удмуртской Республики.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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