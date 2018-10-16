Как сообщил министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов, необходимость корректировки финансового документа обусловлена тем, что в конце 2017 года Удмуртия вступила в Программу реструктуризации бюджетных кредитов. В соответствии с условиями Программы республике реструктуризирована задолженность по бюджетным кредитам в объёме 19 млрд 433 млн 177 тыс рублей до 2024 года, сроком на 7 лет. В рамках Программы есть возможность изменить срок реструктуризации с 7 на 12 лет.
С этой целью принято решение увеличить параметры бюджета на 1,199 млрд рублей по уплате налога на имущество государственными и муниципальными учреждениями. Предложенные поправки позволят снизить нагрузку на бюджет республики в 2020 – 2024 годах по обязательным платежам погашения реструктурированной задолженности. Таким образом в 2020 году планируется сэкономить 971 млн рублей, в 2021-2024 годах по 1 млрд 943 млн рублей ежегодно.
Также учли поступление целевых средств из федерального бюджета, 100 млн рублей из которых выделены городу Воткинску - победителю Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды.
Кроме того, за счёт продажи неиспользуемого в отрасли здравоохранения имущества вырученные средства будут направлены на приобретение маммографа, оборудования в целях модернизации лабораторной базы «Бюро судебно-медицинской экспертизы», а также на проведение вакцинопрофилактики населения.
По предложениям министерств и ведомств учтены перераспределения ассигнований между ведомствами и направлениями расходов. Основные цели: обеспечение выплаты заработной платы, уровня софинансирования, уточнение вида расходов, исполнение предписаний надзорных органов, реализация мероприятий госпрограмм, уплата налогов.
С учётом вносимых изменений основные показатели бюджета республики на 2018 год следующие: доходы 72 млрд. 364 млн. рублей, расходы 72 млрд. 677 млн. рублей, размер дефицита остаётся на прежнем уровне - 313,1 млн. рублей.
По словам министра, вносимые изменения позволят обеспечить бесперебойное функционирование государственных учреждений и расходование целевых средств, поступающих из федерального бюджета.
Одобренный правительством проект закона в порядке законодательной инициативы внесён в Государственный Совет Удмуртской Республики.
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