ПРЕДПРИЯТИЯ УДМУРТИИ ОБСУДЯТ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ЧЕХИИ, ВЕНГРИИ И ТУРЦИИ **В рамках форума «Сделано в Удмуртии», который пройдет в Ижевске с 30 октября по 2 ноября, состоится...

Участники туристического бизнеса из Удмуртии смогут представить регион на Второй Туристической неделе регионов России **С 30 мая по 2 июня 2019 года в Москве состоится Вторая Туристическая неделя регионов России – главн...

Удмуртия стала первым регионом, получившим инфраструктурную поддержку от ФРМ во всех моногородах республики. На Наблюдательном совете Фонда было принято решение о выделении 87,8 млн рублей г. Глазов. ...