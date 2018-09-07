Региональные льготы сохранятся. В парламенте республики обсуждают закон, сохраняющий меры поддержки для женщин старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет **В Обращении Президента России к гражданам страны 29 августа 2018 года отмечено, что одним из принци...

Главная цель – возместить ущерб. Как в Удмуртии борются с невыплатой зарплаты работникам **Многие из нас помнят времена, когда невыплата заработной платы была почти повсеместным явлением. Го...

Беслан – город ангелов. Урок, проведённый в музее МВД, будет полезен и другим школьникам **«Свеча Памяти» - под таким названием в музее МВД по Удмуртской Республике прошла акция, посвящённа...