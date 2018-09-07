Вклад компании в развитие экономики региона и помощь муниципальным образованиям высоко оценил Председатель Правительства УР Ярослав Семёнов:
– Большое спасибо от всех нас, от всей республики за ваш многолетний труд и за ваш неоценимый вклад в экономику республики, за вашу помощь муниципальным образованиям и то развитие, которое вы дарите городу и республике!
Предприятие активно реализует социальные республиканские программы, в том числе по благоустройству районов производственной деятельности, помощи учреждениям здравоохранения, медицины и спорта. С 2006 года – начала работы под управлением ПАО «НК «Роснефть» и корпорации Sinopec – ОАО «Удмуртнефть» направило на эти цели более 915 миллионов рублей.
В честь профессионального праздника более 200 сотрудников «Удмуртнефти» и её дочерних обществ удостоились высоких республиканских, отраслевых и корпоративных наград.
Среди них те, кто пришёл на предприятие вслед за своими родителями. Например, потомственный бурильщик, сотрудник ЗАО «Капитальный ремонт скважин» (дочернее общество «Удмуртнефти») Сергей Попов. Он награждён Благодарностью ПАО «НК «Роснефть».
– Мне нравится моя работа: свежий воздух, природа, постоянное освоение новых территорий. Есть особая романтика в трудовых буднях бурильщика. В «Удмуртнефти» я с 1997 года. На буровую привёл отец. Он – один из первооткрывателей нефтяных недр республики. От отца мне передалась гордость за свою профессию и понимание того, что мужчина не должен бояться трудностей. Я благодарен родителям за бесценный опыт и настоящее мужское дело, а родному предприятию – за стабильность и интересную работу.
Впрочем, это мероприятие было не единственным в череде значимых событий. Главным из них стала добыча 300-миллионной тонны нефти. На сцене колба с частицей юбилейной нефти была передана на хранение генеральному директору «Удмуртнефти» Андрею Топалу, который поблагодарил всех сотрудников за ежедневный самоотверженный труд и подчеркнул: «Мы достигли таких результатов благодаря слаженной работе всего коллектива».
Цифры и факты
– лидер ТЭК УР
– крупнейший налогоплательщик, инвестор и работодатель УР
– 60% ежегодно добываемой нефти в УР
– более 8,5 тысячи сотрудников
– более 300 млн. тонн нефти извлечено из недр
– более 4,8 млрд. рублей в бюджет УР в 2017 г.
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