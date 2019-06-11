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Добровольцы-осводовцы в Сарапуле спасли тонущего рыбака на Каме

10 июня
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У мужчины 42 лет были раны на голове, руке, спине.

%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b4 Добровольцы-осводовцы в Сарапуле спасли тонущего рыбака на Каме

Добровольцы-осводовцы в Сарапуле спасли тонущего рыбака на Каме. Как сообщает пресс-служба ОСВОД в Удмуртской Республике, мужчина выпал из резиновой моторной лодки в районе острова Песчаный.

При падении с рыбака слетел спасательный жилет. Мотор лодки заглох и ее унесло течением, так же унесло и спасжилет. Кроме того, капитан земснаряда, работавшего неподалеку сообщил, что на воде видны пятна крови.

Осводовцы выехали на помощь. Мужчину спасли, доставили на берег и передали врачам скорой помощи, у мужчины 42 лет были раны на голове, руке, спине.

Выяснилось, что на лодке мужчина был один, но на острове его ждала семья: жена и трое детей 8-15 лет. Добровольцы-спасатели выехали на поиск семьи, а после разыскали лодку.

Напомним, что с 1-го мая на реке Кама открыто два общественных спасательных поста ОСВОД Удмуртии. На спасательных постах организовано круглосуточное дежурство. Посты перекрывают центральную и южную часть города Сарапула по акватории реки Кама.

Фото: vk.com/osvod_ur

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