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Доброта - удел сильных. Борцы Удмуртии помогают детям помогать

15 декабря
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В коридоре ИТ-лицея № 24 с недавних пор красуется необычный ящик с надписью «Кто, если не мы. Добрый ящик». Установили его активисты одноименного проекта. По их замыслу, в этот ящик каждый ученик может класть вещи - школьные принадлежности, одежду или обувь, игрушки, которые потом они передадут воспитанникам детских домов, коррекционных школ и малышам из многодетных и малообеспеченных семей.

%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d1%8b%d0%b9 %d1%8f%d1%89%d0%b8%d0%ba Доброта - удел сильных. Борцы Удмуртии помогают детям помогать

Дети готовы к добрым поступкам

Идеей установить «добрый ящик» загорелся основоположник боевого самбо и ММА в Удмуртской Республике Руслан Раджабов после того, как увидел подобные конструкции на улицах турецких городов. Там, по словам Руслана, привычное дело, когда люди жертвуют вещи. Любой, кто не может купить себе одежду или, например, обувь, может найти ее в таких ящиках.

− Мне кажется, что сегодня важно воспитывать в детях и молодежи чувство сострадания, − говорит спортсмен. − Дети с малых лет должны учиться не только получать, но и отдавать, помогать тем, кому тяжело, кто нуждается в поддержке и понимании. Надо сказать, что школьники нашу инициативу восприняли очень хорошо. Мы и представить не могли, что собранных вещей будет так много. Это значит, что наши дети готовы к добрым поступкам. Просто нам, взрослым, нужно чуточку подтолкнуть к их этому и своим примером показывать, ненавязчиво, конечно, и очень деликатно, как важно помогать другим людям.

Идея нашла понимание

Сегодня, кроме ИТ−лицея № 24, «добрые ящики» активисты проекта установили еще в нескольких школах Ижевска и в школе Якшур−Бодьи. В благородном деле Руслану Раджабову помогают его друзья и ученики. В их числе Данил Кириков, чемпион Удмуртии по боевому самбо. Молодой человек приходит в школы и рассказывает учителям и детям о проекте «Кто, если не мы. Добрый ящик».

− Дети слушают с интересом, после каждой встречи я чувствую, что они готовы помогать, − рассказывает Данил. − Это дает уверенность в том, что наше дело не напрасно. Бывают и трудности, без них никуда. Мешает бумажная волокита, когда с нас просят документы, какие−то сертификаты. Из−за этого процесс установки ящиков затягивается. Не все школы сразу принимают нашу инициативу, потому что об акции «Добрый ящик» знают еще немногие.

Чтобы впредь избежать подобных ситуаций, Руслан и его команда планируют приглашать на открытие ящиков известных людей Удмуртии. Это, по их мнению, повысит интерес к проекту.

Непросто было найти и тех, кто будет делать ящики. Фирмы, которые занимаются изготовлением мебели, просили за свою работу немалые деньги. К счастью, спортсменам удалость найти человека, который сделал ящики бесплатно. Это руководитель компании «Престиж» Наталья Цветкова.

− Подобные акции просто необходимы, − считает Наталья Викторовна. − В условиях экономического кризиса не все, особенно многодетные семьи, могут порадовать своих детей обновками или игрушками. Проект ценен еще и потому, что в нем участвуют дети, они учатся выражать доброту и сочувствие. В эпоху потребления, когда на первое место, увы, ставятся деньги и другие материальные ценности, очень важно научить детей делиться и сострадать.

Добрая привычка

В дальнейшем, по словам Руслана, ящики для пожертвований появятся на улицах города, в парках и во дворах. Активисты надеются на поддержку управляющих компаний. Желание делиться должно стать привычкой, считают они. Помогать, жертвовать люди должны не только в особых случаях, например, в памятные дни или когда происходят трагедии, но каждый день.

Глядя на то, как реагируют дети, особенно малыши, на появление необычных ящиков в их школах, все сомнения в необходимости подобных проектов мигом улетучиваются. Вот на переменке «добрый ящик» окружила шумная ватага. Удивление сменяют любопытство и интерес. Спустя мгновение лица озаряются доброй улыбкой и восхищением.

− До−брый йа−щик, − ведя пальчиком, пытаются прочитать надпись первоклашки.

− Что за ящик? − удивляется мальчуган.

− Я поняла! Сюда можно класть вещи, − догадывается девочка постарше. − Потом их отдадут тем, кому они нужны. Я такие ящики по телевизору видела.

А уже на следующий день эти дети несут свои подарки другим детям − кто карандаши, кто альбом, кто плюшевого мишку. Ящики наполняются добротой, которая потом согреет теплом сердца тех, кому сегодня его действительно не хватает.

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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