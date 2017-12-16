Елки-2018. В Ижевске полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам О том, какие новые идеи будут реализованы в этом году, рассказал заместитель главы администрации горо...

Осторожно, двери…Поучительная история одного «заказа» Перед Новым годом обычно хочется переделать множество дел: приготовить подарки близким, обновить и ук...

Чем запомнилась Удмуртия немцу Ульриху Хайдену? Иностранные журналисты открыли для себя родниковый край На днях республику посетили сразу несколько иностранных журналистов. Коллеги из Германии, Болгарии и ...