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В России изменился порядок проведения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности....

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