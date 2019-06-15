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Доброе слово. «Положите под баян подушечку»

14 июня
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– посоветовал доктор. Через месяц после операции я уже играла!

Medicine modern 19741 Доброе слово. «Положите под баян подушечку»

Десять лет назад я упала на колени, и с тех пор они стали болеть, особенно правое колено. Лечилась много лет, но безрезультатно. В последние четыре года стала хромать. Каждый шаг – со слезами. В последние годы хозяйство было уже целиком на муже, а оно у нас большое – два бычка, поросята, гуси, куры.

После того, как сделали снимок, меня направили в Первую республиканскую клиническую больницу к травматологу-ортопеду Льву Морозову. Он спокойно, внимательно меня выслушал. Сказал, что мне поможет только эндопротезирование коленного сустава. Та стадия, которая была у меня, уже не поддавалась обычному лечению.

Конечно же, я согласилась на операцию.15 января 2019 года её выполнили. Правый коленный сустав оперировал заведующий ортопедическим отделением Андрей Колесников. Уже на третий день после операции я стала тихонечко ходить на костылях. Выздоровление ускорила инструктор по лечебной физкультуре отделения восстановительного лечения Светлана Черных.

Очень хороший уход. В палатах – современные кровати. Если тебе очень плохо, а встать нельзя, можно нажать на кнопку на стене возле кровати, и подойдёт медсестра. Туалеты в палатах, это очень удобно. В отделении идеальная чистота.

Приятно, что лечащий врач Евгений Степанов каждое утро заходил в палату с улыбкой, со всеми здоровался. Лечит он грамотно и, я бы сказала, внимательно, аккуратно. На десятый день была готова выписка, и я вернулась домой.

Два с половиной месяца после операции ходила на костылях, а потом поставила их в угол. Хожу теперь без боли, свободно.

Ещё перед выпиской из больницы я спросила доктора: «А как я теперь буду играть на баяне, он же тяжёлый?» Доктор посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: «Положите на колени, под баян, подушечку и играйте». Через месяц после операции я уже дома играла! А теперь наконец-то вернулась к своему любимому занятию: участвую в художественной самодеятельности, подготовила концерт ко Дню деревни. В первое воскресенье июня в моём доме прошла репетиция этого праздника, а сам День деревни проведём в середине июня. Исполню на баяне «Страданье» и частушки. Думаю, что через год уже буду ездить по району и выступать в сельских домах культуры, а также в районном доме культуры.

Теперь и хозяйством снова занимаюсь. В огороде подросли лук, морковь, капуста. Ко мне вернулась моя обычная жизнь. И всё это благодаря медикам.

16 июня – День медицинского работника. По существу, это народный праздник: скольким людям врачи, медсёстры и медбратья возвратили радость жизни! Сердечно поздравляю с профессиональным праздником тех, кто дал мне вторую жизнь. Это травматолог-ортопед Лев Морозов, лечащий врач Евгений Степанов, медсестра Галина Криворучко, медбрат Данил Турбин, другие медицинские работники.

Отдельная благодарность главному врачу Первой республиканской клинической больницы Александру Шаклеину и заведующему отделением Андрею Колесникову. Слаженная работа коллектива – это их заслуга.

Желаю всем дальнейших успехов в нелёгком, но таком нужном труде.

Капитолина ВАСИЛЬЕВА, жительница деревни Шолоково Балезинского района

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