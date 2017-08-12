«Не нужен мне берег турецкий», - любили петь эту патриотическую песню советские люди. Сегодня, когда на чужих берегах нет стабильности, а на популярные курорты то и дело прорываются террористы, россияне вспомнили о том, как разнообразна и хороша их родная земля, сколько здесь всего интересного, уникального. Садись в свой автомобиль – и в дорогу!
Туризм по России - это не только природные, культурные и исторические памятники, потрясающие ландшафты, это и местная кухня. Насмотрелись чудес, нагулялись на свежем воздухе – захотелось вкусно поесть.
Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Александр Прохоров не удивлен тем, что мы попали в список южных регионов, где расположены традиционные морские и оздоровительные курорты России, в области, входящие в «Золотое кольцо» и центры будущего чемпионата мира по футболу. Наша республика – один из немногих регионов, который полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия. Молока производится 147% к потребности местного населения, мяса – 150%, яиц – 200%. Эти продукты, а также картофель и мед имеют основной экспортный потенциал. Формат «Гастрономической карты» будет нам очень полезен, так как рассчитан также на дальнейшее продвижение удмуртской сельскохозяйственной и другой продукции дальше по России и по всему миру.
На нашей территории уже развивается агроэкотуризм. Появляются экодеревни. Фермеры не только производят продукцию, но и приглашают туристов, потенциальных инвесторов и партнеров. Построены мини-гостиницы. В своих ресторанчиках и кафе они, естественно, предлагают, кроме традиционных российских блюд, национальную удмуртскую кухню. А кухня эта – оригинальная, и тут республике есть чем привлечь знатоков и гурманов. Удмуртские блюда широко рекламируются в рамках традиционных праздников – фестиваля финно-угорской кухни «Быг-быг» и всероссийского фестиваля «Пельмень-фест».
Потому не удивительно, что Удмуртия попала в первый пул из четырех регионов, которые экспедиция посетила в августе. За три дня бригада проекта побывала в спортивно-туристическом комплексе Сарапульского района «Нечкино», в ижевском этнокомплексе «Бобровая долина». Здесь экспертам во главе с координатором проекта, идеологом российского агроэкотуризма Екатериной Шаповаловой были представлены камские блюда Прикамья – копченая стерлядь, щука, запеченая в листьях, удмуртские перепечи, табани с зыретом, пироги с калиной, травяные чаи, плоды наших лесов и огородов: ягоды, грибы, соленья, мед. В Ижевске удмуртский стол презентовали знаменитые «Бурановские бабушки», ставшие брендом национальной культуры и нашей многонациональной республики.
– Они - потрясающие, я встала перед ними на колени, - рассказала о встрече с ними Екатерина Шаповалова.
Завершилась поездка по Удмуртии в Сарапульском районе форматом «гастро-бродилки» - пешего гастрономического маршрута (чаепитие на веранде дачи Башенина и в других точках города), а также посещением пасеки и поездками по полевым дорогам на российских джипах «Патриот», на которых экспедиция совершает туры по стране, рекламируя тем самым отечественный автопром. В составе экспедиции – профессиональные фотографы-дизайнеры, которые осуществляют сбор материала и формирование фотобанка для интерактивной гастрономической карты страны, которая создается на портале russiatravel, официальном ресурсе Ростуризма.
– Основная наша проблема, мешающая развитию туризма в российском масштабе, – отсутствие информации, и этот проект, и сайт карты помогут сообщить о возможностях Удмуртии всей стране, - выражает надежду исполняющий обязанности министра культуры и туризма Удмуртской Республики Владимир Соловьев. – На прошлой неделе приезжал заместитель руководителя Ростуризма Николай Королев. Побывал в Сарапуле, Воткинске Ижевске и остался доволен. Даже дороги наши нашел неплохими на фоне других регионов. Так что все есть, чтобы гости увидели много интересного для себя, хорошо отдохнули и с аппетитом поели. Добро пожаловать в Удмуртию!
Федеральное агентство по туризму в сотрудничестве с Российским экспортным центром и Федерацией рестораторов и отельеров в рамках национальной стратегии продвижения экспорта, бизнеса и культуры «Сделано в России» реализует проект «Гастрономическая карта России». Участники экспедиции по составлению этой карты наметили посетить Владимирскую, Ростовскую, Самарскую, Тульскую и Ярославскую области, Краснодарский и Ставропольский края, Татарстан и нашу Удмуртию.
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