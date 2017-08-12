Главная » Общество » Добро пожаловать к удмуртскому столу!

Добро пожаловать к удмуртскому столу!

12 августа
0

Удмуртия вошла в число регионов, открывающих проект «Гастрономическая карта России»

%d0%b3%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b02 Добро пожаловать к удмуртскому столу!

«Не нужен мне берег турецкий», - любили петь эту патриотическую песню советские люди. Сегодня, когда на чужих берегах нет стабильности, а на популярные курорты то и дело прорываются террористы, россияне вспомнили о том, как разнообразна и хороша их родная земля, сколько здесь всего интересного, уникального. Садись в свой автомобиль – и в дорогу!

Туризм по России - это не только природные, культурные и исторические памятники, потрясающие ландшафты, это и местная кухня. Насмотрелись чудес, нагулялись на свежем воздухе – захотелось вкусно поесть.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Александр Прохоров не удивлен тем, что мы попали в список южных регионов, где расположены традиционные морские и оздоровительные курорты России, в области, входящие в «Золотое кольцо» и центры будущего чемпионата мира по футболу. Наша республика – один из немногих регионов, который полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия. Молока производится 147% к потребности местного населения, мяса – 150%, яиц – 200%. Эти продукты, а также картофель и мед имеют основной экспортный потенциал. Формат «Гастрономической карты» будет нам очень полезен, так как рассчитан также на дальнейшее продвижение удмуртской сельскохозяйственной и другой продукции дальше по России и по всему миру.

На нашей территории уже развивается агроэкотуризм. Появляются экодеревни. Фермеры не только производят продукцию, но и приглашают туристов, потенциальных инвесторов и партнеров. Построены мини-гостиницы. В своих ресторанчиках и кафе они, естественно, предлагают, кроме традиционных российских блюд, национальную удмуртскую кухню. А кухня эта – оригинальная, и тут республике есть чем привлечь знатоков и гурманов. Удмуртские блюда широко рекламируются в рамках традиционных праздников – фестиваля финно-угорской кухни «Быг-быг» и всероссийского фестиваля «Пельмень-фест».

Потому не удивительно, что Удмуртия попала в первый пул из четырех регионов, которые экспедиция посетила в августе. За три дня бригада проекта побывала в спортивно-туристическом комплексе Сарапульского района «Нечкино», в ижевском этнокомплексе «Бобровая долина». Здесь экспертам во главе с координатором проекта, идеологом российского агроэкотуризма Екатериной Шаповаловой были представлены камские блюда Прикамья – копченая стерлядь, щука, запеченая в листьях, удмуртские перепечи, табани с зыретом, пироги с калиной, травяные чаи, плоды наших лесов и огородов: ягоды, грибы, соленья, мед. В Ижевске удмуртский стол презентовали знаменитые «Бурановские бабушки», ставшие брендом национальной культуры и нашей многонациональной республики.

– Они - потрясающие, я встала перед ними на колени, - рассказала о встрече с ними Екатерина Шаповалова.

Завершилась поездка по Удмуртии в Сарапульском районе форматом «гастро-бродилки» - пешего гастрономического маршрута (чаепитие на веранде дачи Башенина и в других точках города), а также посещением пасеки и поездками по полевым дорогам на российских джипах «Патриот», на которых экспедиция совершает туры по стране, рекламируя тем самым отечественный автопром. В составе экспедиции – профессиональные фотографы-дизайнеры, которые осуществляют сбор материала и формирование фотобанка для интерактивной гастрономической карты страны, которая создается на портале russiatravel, официальном ресурсе Ростуризма.

– Основная наша проблема, мешающая развитию туризма в российском масштабе, – отсутствие информации, и этот проект, и сайт карты помогут сообщить о возможностях Удмуртии всей стране, - выражает надежду исполняющий обязанности министра культуры и туризма Удмуртской Республики Владимир Соловьев. – На прошлой неделе приезжал заместитель руководителя Ростуризма Николай Королев. Побывал в Сарапуле, Воткинске Ижевске и остался доволен. Даже дороги наши нашел неплохими на фоне других регионов. Так что все есть, чтобы гости увидели много интересного для себя, хорошо отдохнули и с аппетитом поели. Добро пожаловать в Удмуртию!

Федеральное агентство по туризму в сотрудничестве с Российским экспортным центром и Федерацией рестораторов и отельеров в рамках национальной стратегии продвижения экспорта, бизнеса и культуры «Сделано в России» реализует проект «Гастрономическая карта России». Участники экспедиции по составлению этой карты наметили посетить Владимирскую, Ростовскую, Самарскую, Тульскую и Ярославскую области, Краснодарский и Ставропольский края, Татарстан и нашу Удмуртию.

Фото автора.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

1021054 Нина ПУЗАНОВА Все материалы этого автора

Читать также

Делегация из Удмуртии встретилась с Дмитрием Медведевым
11 августа
Участники встречи обсудили вопросы строительства жилья, школ и благоустройства...
Предложение Александра Бречалова по доступности жилья для села поддержал Дмитрий Медведев
11 августа
Сегодня, 11 августа, в Пензе состоялась встреча Председателя Правительства Дмитрия Медведева с партий...
В Удмуртии стартовала акция «Детское автокресло»
11 августа
Рейды пройдут с 10 по 20 августа...
Александр Бречалов одобрил инициативы дебёсских предпринимателей, умельцев и спортсменов
11 августа
Встреча состоялась 9 августа в рамках рабочей поездки по северным районам Удмуртии...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо