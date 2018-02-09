Шестьдесят лет студенчества. Воткинский филиал ИжГТУ готовится к юбилею 17 июля 2018 года исполнится 60 лет Воткинскому филиалу Ижевского технического университета им. М.Т. ...

От редактора. Научный вопрос 8 февраля в стране отмечается День российской науки. Этот праздник появился по указу Президента Росси...

Волшебная «удочка» для особого ребенка В Ижевске завершилось строительство реабилитационного центра. ...