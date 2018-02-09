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Добро и зло Всемирной Сети

9 февраля
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За круглым столом проблему безопасности детей в Интернете обсудили депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев и сторонники партии «Единая Россия».

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Подобная тема дискуссии была выбрана не случайно. В последнее время мир сотрясают ужасные новости: подростки обстреляли своих одноклассников; дети совершили массовые суициды; пошли на преступление в погоне за лёгкими деньгами. Многие считают, что подростки совершают такие поступки под влиянием информации из Всемирной Сети.

Цифры. Около 50% детей выходят в сесть без контроля взрослых, треть детей просматривают запрещенные сайты, одна четвёртая пятилетних детей активно используют Интернет.

Предложения по усилению борьбы с преступным интернет–контентом поступили не только от представителей власти и госструктур, но и от врачей, психологов, общественных организаций. В каждом регионе выберут лучшие идеи и отправят их на рассмотрение в Совет Федерации. Как общественники из Удмуртии видят решение проблемы? Дмитрий Боровиков, психолог:

– Современные дети социализируются через Интернет – это их пространство общения, высказывания мнений. Мы не можем просто выдернуть ребёнка из Сети, надо находить мудрые и тонкие методы регулирования. Например, создать образовательные программы, где детям будут преподавать основы правильного понимания контента, чтобы ребёнок смог чётко для себя определить: есть информация, которая будет ему вредна. Обычный запрет не даст результатов.

Сергей Соловьёв, представитель Министерства образования и науки Удмуртии:

– Министерство образования совместно с подведомственными учреждениями проводит различные семинары с педагогами, посвящённые безопасности в Интернете. К тому же мы активно внедряем в школы систему фильтрации сайтов. Школьники не могут попасть в разделы, которые не рекомендованы Роспотребнадзором.

Андрей Исаев, депутат Госдумы РФ от Удмуртии:

– Пару лет назад в Интернете появилось движение, которое занималось пропагандой суицида среди детей. В результате жертвами стали сотни детей. Сейчас активно развиваются социальные группы, которые пропагандируют уголовную романтику – это основа для вербовки. Разве дети, которые вышли на эти сайты, не понимали, что они вредные? Понимали, но запретный плод сладок. Поэтому запрещать детям бесполезно, надо их образовывать и воспитывать.

Срок за пропаганду преступности увеличат

После нападений в российских школах в январе Госдума планирует установить строгую ответственность за пропаганду преступлений и преступного образа жизни в СМИ и Интернете.

– Уголовное преследование тех, кто размещает негативный контент, будет. Я думаю, что в весеннюю сессию мы уже рассмотрим первые законодательные инициативы. Речь должна идти о сроках более 10 лет в том случае, если мы имеем дело с преступным сообществом, организованной группой лиц, действующих по предварительному сговору, – сказал Андрей Исаев, депутат Госдумы от Удмуртии.

Возраст для добровольного обращения к наркологам повысят

В связи с инцидентом в пермской школе в Госдуме обсуждается вопрос повышения возраста для добровольного обращения к наркологам.

– На сегодняшний день у нас, по действующему законодательству, начиная с 15 лет, ребёнок сам принимает решение, обратиться ему к наркологу или не обратиться, состоять на учёте в диспансере или не состоять. На мой взгляд, это слишком маленький возраст для того, чтобы решение принималось без участия родителей. Возраст необходимо поднимать до 18 лет, – сказал Андрей Исаев.

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