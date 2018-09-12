В этом году специально подготовленную программу увидят более 21 тысячи детей. Собравшихся на первый показ представления юных школьников от имени руководства Удмуртии приветствовала заместитель Председателя Правительства Анастасия Муталенко. По словам заместителя директора цирка Оксаны Майшевой, творческий коллектив мастеров арены московских и нашего цирков ежедневно до 10 сентября будет давать по три представления. В театрализованном прологе выступают 40 начинающих артистов из детской цирковой студии Ижевска. Первоклассникам демонстрируют интересные номера с участием клоунов, воздушных гимнастов, дрессировщиков.
– Представления в цирке для первоклассников – уникальная и добрая традиция, такого нет в других регионах, – отметила после открытия программы Анастасия Муталенко. – Мероприятие в плане организации непростое, ведь детей надо привезти, накормить, угостить, но правительство намерено и впредь устраивать такие праздники. Эмоции, которые получают дети в цирке, не купишь и ничем не измеришь. Наша задача не только поддерживать хорошие традиции, но и приумножать их.
Открытие нового циркового комплекса в Ижевске состоялось ровно 15 лет назад – 1 сентября 2003 года, а его первыми зрителями стали именно первоклассники. С тех пор бесплатное шоу для детей в начале учебного года проводится ежегодно.
Фото Эдуарда КАРИПОВА
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