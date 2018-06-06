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До 29 июня 2018 года принимаются заявки на Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда»

6 июня
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Это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. 85 самых сильных исполнителей. 85 истинных талантов из разных частей страны. Они впервые соберутся на одной сцене и будут сражаться за свой родной край. Масштабное голосование телезрителей по всей Российской Федерации и мнение знаменитых экспертов в области музыки определят сильнейших вокалистов. Победителем будет признан тот регион, чей исполнитель выйдет в финал и получит наибольшее количество голосов телезрителей.

1 До 29 июня 2018 года принимаются заявки на Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда»

Состав участников:

Каждый из 85 регионов России представлен в конкурсе одним юнитом. Это может быть не только вокалист или вокалистка, но и дуэт или вокально-инструментальная группа (не более 5 человек). Допускаются, как неизвестные широкой публике исполнители, так и уже состоявшиеся профессионалы. Главное, чтобы представители каждого региона были уроженцами этого района, либо их судьба была так или иначе с ним связана.

Основные критерии отбора:

Сильные вокальные данные, артистичность, оригинальность. Возраст: с 16 до 45 лет (включительно). Парни и девушки приблизительно в равной пропорции. Разные типажи, стилистика исполнения, тембры. Интересный с точки зрения драматургии «бэкграунд» каждого участника. Граждане Российской Федерации.

Представление участников:

Задача Всероссийского конкурса «Новая Звезда» - продемонстрировать огромный творческий потенциал исполнителей из всех, даже самых отдаленных регионов и отразить красоту и самобытность разных частей России. Поэтому, в соответствие с концепцией конкурса, выступление каждого из участников сопровождается эффектной видео-открыткой о крае, который он представляет и о нем самом. Это 85 презентационных роликов, длительностью 40 секунд, выполненных в единой стилистике, но отражающих особый характер каждого из регионов-участников.

Главный приз - предоставление финансовых средств на профессиональное продвижение.

Правила подачи заявки: https://tvzvezda.ru/schedule/programs/content/201804271829-luls.htm/201804281123-9keh.htm

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