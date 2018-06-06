Состав участников:
Каждый из 85 регионов России представлен в конкурсе одним юнитом. Это может быть не только вокалист или вокалистка, но и дуэт или вокально-инструментальная группа (не более 5 человек). Допускаются, как неизвестные широкой публике исполнители, так и уже состоявшиеся профессионалы. Главное, чтобы представители каждого региона были уроженцами этого района, либо их судьба была так или иначе с ним связана.
Основные критерии отбора:
Сильные вокальные данные, артистичность, оригинальность. Возраст: с 16 до 45 лет (включительно). Парни и девушки приблизительно в равной пропорции. Разные типажи, стилистика исполнения, тембры. Интересный с точки зрения драматургии «бэкграунд» каждого участника. Граждане Российской Федерации.
Представление участников:
Задача Всероссийского конкурса «Новая Звезда» - продемонстрировать огромный творческий потенциал исполнителей из всех, даже самых отдаленных регионов и отразить красоту и самобытность разных частей России. Поэтому, в соответствие с концепцией конкурса, выступление каждого из участников сопровождается эффектной видео-открыткой о крае, который он представляет и о нем самом. Это 85 презентационных роликов, длительностью 40 секунд, выполненных в единой стилистике, но отражающих особый характер каждого из регионов-участников.
Главный приз - предоставление финансовых средств на профессиональное продвижение.
Правила подачи заявки: https://tvzvezda.ru/schedule/programs/content/201804271829-luls.htm/201804281123-9keh.htm
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.