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Дни двора прошли в селах Удмуртии

29 октября
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Дворовые территории благоустроены в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

0b210b59aa738e79c81dd3ea922369d9 Дни двора прошли в селах Удмуртии

Муниципалитеты Удмуртии завершают работы по благоустройству дворовых территорий. 27 октября состоялись Дни двора в сёлах Завьялово и Киясово Удмуртии. 28 октября - в Уве, в Шаркане и в Малой Пурге.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, дворы благоустроены в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Киясово на придомовой территории в переулке Северный заасфальтировали дорожки, установили скамейки, урны, детскую песочницу. На днях во дворе установят турники для занятий спортом.

В Завьялово благоустроили дворы сразу шести многоквартирных домов вдоль улицы Калинина. Вдоль домов вырублены заросли диких кустарников и самосевных деревьев, проложили асфальтовую дорожку со съездами во дворы, установили уличное освещение. Всего на благоустройство этих дворовых территорий было направлено около 3 млн руб. Из них 1,85 млн рублей –средства федерального бюджета, 830 тыс. рублей – республиканского бюджета, 144 тысячи рублей выделил муниципалитет. Софинансирование со стороны жителей домов, представителей бизнеса и компании-подрядчика составило 149 тыс. рублей. Так, подрядчик за свой счёт провёл работы по бетонированию и асфальтированию участков выезда на проезжую часть.

«В следующем году планируем продолжить участие в приоритетном проекте, обратив особое внимание на благоустройство парка «Берёзовая роща». Это действующий, но очень старый парк. У нас уже есть проект его реконструкции, созданный в 2011 году. Он предусматривает зонирование парка на несколько зон – зону для молодожёнов с деревом влюблённых, игровую зону для детей и зону для проведения массовых мероприятий и праздников. Но мы обязательно вынесем проект на общественные слушания. Не исключено, что жители Завьялово обогатят его новыми идеями», - прокомментировал Глава муниципального образования «Завьяловское» Роман Липин на празднике День двора в Завьялово.

Всего в программу «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году включились 32 муниципалитета Удмуртии. К 4 ноября, Дню народного единства и Дню государственности Удмуртии, планируется сдать целый ряд объектов, благоустроенных в рамках приоритетного проекта. Это дворы в посёлке Яр и общественные пространства – городской сквер в Камбарке, городской парк в Можге, сквер «Родниковый край» в центре посёлка Ува, бульвар им. Гоголя в Ижевске.

Фото: Пресс-служба главы и правительства УР

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