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Дмитрий Япаров начал кубковые гонки в Пермском крае с победы

16 декабря
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056294ebcd31061115855ea112188845 xl Дмитрий Япаров начал кубковые гонки в Пермском крае с победы

В городе Чусовом Пермского края выступают сильнейшие лыжники. Начали они соревнования с гонки-пролога классическим стилем. Гонка на 3300 метров весьма зрелищная.

Наш земляк Дмитрий Япаров одержал здесь победу. Призерами вслед за Япаровым финишировали Алексей Виценко (Республика Коми) и Никита Ступак (двойной зачет по Московской и Свердловской областям).

13 декабря на пермской трассе состоялась гонка на 15 километров свободным стилем. Наш земляк Константин Главатских в ней занял четвертое место. Пять секунд ему не хватило, чтобы получился призовой результат. А от победителя Антона Шатагина (Москва и Нижегородская область) Константин отстал на 43 секунды. Роман Тарасов на этой трассе замкнул десятку лучших результатов. Другие представители сборной Удмуртии Равиль Валиахметов и Ильшат Нигматуллин заняли соответственно 13-е и 18-е места. Российские соревнования в городе Чусовом продолжаются.

Александр ЛЕСНИКОВ

Фото: РИА Новости

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