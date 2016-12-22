В городе Чусовом Пермского края выступают сильнейшие лыжники. Начали они соревнования с гонки-пролога классическим стилем. Гонка на 3300 метров весьма зрелищная.
Наш земляк Дмитрий Япаров одержал здесь победу. Призерами вслед за Япаровым финишировали Алексей Виценко (Республика Коми) и Никита Ступак (двойной зачет по Московской и Свердловской областям).
13 декабря на пермской трассе состоялась гонка на 15 километров свободным стилем. Наш земляк Константин Главатских в ней занял четвертое место. Пять секунд ему не хватило, чтобы получился призовой результат. А от победителя Антона Шатагина (Москва и Нижегородская область) Константин отстал на 43 секунды. Роман Тарасов на этой трассе замкнул десятку лучших результатов. Другие представители сборной Удмуртии Равиль Валиахметов и Ильшат Нигматуллин заняли соответственно 13-е и 18-е места. Российские соревнования в городе Чусовом продолжаются.
Александр ЛЕСНИКОВ
Фото: РИА Новости
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