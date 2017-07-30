История становится сухим набором цифр и фактов, если из нее исключить жизнеописания людей, творивших ее своими руками. Мы должны их знать, помнить и передавать память о них следующим поколениям. Эта задача видится особенно актуальной сегодня, когда мы оглядываемся на великий век, наступивший для России в 1917 году. Кто сделал СССР по-настоящему могучей державой? Об этом мы расскажем в серии публикаций «Люди великого века». Открывает ее рассказ о деятельности Дмитрия Федоровича Устинова.
Министр военного времени
Во время Великой Отечественной войны промышленность Удмуртии была подвергнута кардинальной перестройке, и руководил этим процессом лично Дмитрий Федорович. Он постоянно ездил в Удмуртию, держал под контролем работу десятков оборонных предприятий. Многие руководители и работники оборонки Удмуртии считали его местным уроженцем, настолько хорошо министр вооружения СССР понимал тонкости здешней специфики.
Особые отношения связывали Устинова с «Ижмашем». Во время обучения в Ленинградском военмехе именно на Ижевском машиностроительном заводе проходил производственную практику студент Устинов. А во время войны его личный кабинет находился в одном из цехов. Приезжая в Ижевск, он селился в ведомственной квартире «Ижмаша» по адресу: ул. Советская, 31.
Новый подъем
Окончилась великая война. Наступило время восстановления и реконструкции. Занимая посты министра оборонной промышленности, а затем и министра обороны СССР, Дмитрий Устинов содействовал появлению в Ижевске таких предприятий, как Ижевский автозавод, «Буммаш», Ижевский радиозавод, «Нефтемаш».
Ветераны до сих пор вспоминают, как Устинов организовывал автопроизводство в Ижевске. Мало кто знает, что, планируя запустить новое автопроизводство, рассматривали несколько вариантов. Именно Дмитрий Устинов отстоял Ижевск, лично поручившись за то, что рабочие, инженеры и конструкторы этого города справятся с поставленной задачей наилучшим образом. Как сказали бы сегодня, он лоббировал в федеральном центре региональные интересы.
Депутат трудящихся
По традиции, сложившейся в советские времена, руководство экономикой региона предполагало и руководство политическое. Именно такая система функционирования государства давала поразительные результаты. Может быть, пришла пора вспомнить об этом?
Дмитрий Устинов уже после войны семь раз избирался депутатом Верховного Совета СССР трудящимися Удмуртской АССР. Во многом благодаря его усилиям Ижевск на протяжении 60-х – 70-х годов прошлого века превратился в один из крупных городов РСФСР с численностью населения свыше полумиллиона человек. Благодаря его содействию в кратчайшие сроки вводились в строй многоквартирные жилые дома, бытовые и торговые комплексы, развивалась транспортная инфраструктура, сдавались крупные объекты социально-культурного назначения.
Так, например, не без участия Дмитрий Устинова было сдвинуто с мертвой точки строительство Государственного театра оперы и балета, который десять лет пребывал в списке объектов долгостроя. А еще были построены Дом быта, Центральный универмаг (ЦУМ), кинотеатр «Россия», Дворец культуры «Металлург», Республиканский краеведческий музей. В это же время начали строиться Ижевский молокозавод, Ижевский мясокомбинат, сельскохозяйственный комплекс «Восточный».
Один день из жизни Устинова
Дмитрий Федорович Устинов занимал самые высокие места в партийно-государственной иерархии Советского Союза. Но в бытовом плане он был очень скромным человеком. Вот как вспоминает Устинова один из его современников Виталий Александрович Соловьев:
– Дмитрий Федорович очень любил посещать оружейное и металлургическое производство в Ижевске. Так вот, не было такого, чтобы, прибыв на завод, он в первую очередь не проверил все бытовые комнаты – душевые, раздевалки, комнаты отдыха. Создание комфортных условий для рабочих на производстве, по его словам, – верный успех дела. Затем он шел к рабочим, беседовал с ними, спрашивал о результатах работы, интересовался их условиями жизни за пределами предприятия: обеспеченностью жильем, местами в детских садах, школах, возможностью обучаться, повышать квалификацию самим.
… Вставал он рано, в 6 утра был уже на ногах, проводил утренний моцион, делал зарядку, завтракал и, как правило, в 8.00, а то и раньше, был уже на нужном объекте. Возили его на «Чайке» – ни кортежей, ни охраны. Я не слышал, чтобы он когда-либо повышал голос или как-либо использовал свое положение. Приезжал с работы уже далеко за полночь. Часов до 2-3 работал с документами, а в шесть уже снова на ногах.
Но одна встреча с Устиновым мне запомнилась на всю жизнь. Делегации из Удмуртии (куда входили Михаил Тимофеевич Калашников, Надежда Ивановна Смирнова – секретарь обкома партии по идеологии и я, в то время первый заместитель Председателя Совета Министров Удмуртской АССР) было поручено поздравить Дмитрия Федоровича с 75-летним юбилеем. В приемную министра обороны СССР Маршала Советского Союза Устинова мы пришли в 9 утра. В это время у его дверей уже толпилось множество генералов. Однако, когда его секретари сообщили о ходоках из Удмуртии, нас он принял вне очереди. Это была очень душевная беседа. Дмитрий Фёдорович спрашивал о жизни республики, вспоминал, как часто бывал в Ижевске. Пошутил, как однажды на танцах, которые проводились на территории Колтомы, имел неосторожность станцевать с чужой невестой, отчего ижевские парни чуть не намяли ему бока. Пришлось включить тактику переговоров. Обошлось. В конце беседы мы подарили ему автомат Калашникова».
Таким в нашей памяти останется Дмитрий Федорович Устинов, Маршал оборонной промышленности Советского Союза. Сегодня его бы назвали эффективным менеджером национального масштаба.
Иван СЕРГЕЕВ
На фото: Дмитрий Федорович Устинов на ижевском Автозаводе. 1975 год
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