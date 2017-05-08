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Дмитрий Никонов: Мы делаем шаги к новому Ижевску

7 мая
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В отчете о деятельности администрации за 2016 год на сессии Городской Думы Ижевска были обозначены основные болевые точки развития городского хозяйства.

4deee57613ff34ea68ac65caa77751fb (1) Дмитрий Никонов: Мы делаем шаги к новому Ижевску

Дмитрий НИКОНОВ, заместитель председателя постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и предпринимательству Городской думы Ижевска:

Как депутат Городской думы от Южного избирательного округа № 15, заместитель председателя постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и предпринимательству, я в первую очередь акцентирую внимание на вопросы реализации бюджетной политики.

Понятно, что дефицит городского бюджета, к сожалению, не позволяет своевременно решать вопросы благоустройства, работать с наказами избирателей. Поэтому когда удаётся добиться результатов в таких непростых экономических условиях, это вдвойне ценно.

Одной из основных проблем Южного округа много лет является ситуация с ливневой канализацией и благоустройством частного сектора улиц Степана Разина, Партизанской, Магистральной, школы № 65. В своё время при строительстве многоэтажного дома на Разина была нарушена система водоотведения. В результате микрорайон находится в условиях хронического подтопления.

МЧС ежегодно занимается откачиванием воды, жители бьют во все колокола, призывая на помощь телевидение и власть. В декабре 2016 прошёл круглый стол с участием представителей республиканских ведомств, общественных организаций по данной проблеме. Сегодня Роспотребнадзор пугает грозящей микрорайону эпидемией гепатита А. По данным ведомства, 80 процентов всех заболеваний гепатитом А регистрируется именно на территории нашего округа.

Я не раз обращался по этому вопросу в разные ведомства, в том числе пытаясь включить территорию Первомайского района в федеральную программу по водоснабжению. В итоге ситуацию удалось сдвинуть с мёртвой точки. В этом году из бюджета Ижевска были выделены 3 млн рублей на обследование коллектора, проложенного на территории затопления, и проектные работы.

Напомню, что его строительство началось почти 20 лет назад. По плану он должен был предотвращать затопление района улиц Магистральная, Партизанская и Щедрина. Но в связи с отсутствием финансирования строительство заморозили и объект законсервировали. Для проведения дальнейших работ необходимо инструментальное исследование коллектора, в случае удовлетворительного состояния тоннеля будет сделан расчёт стоимости работ по завершению строительства. В частности, речь может идти о строительстве канализационно-насосной станции и очистных сооружений для сброса ливневых вод в Позимь.

В течение года специалисты решат, что экономически целесообразнее – расконсервация и завершение строительства имеющегося коллектора или возведение нового, на меньшей глубине.

Возможно, в масштабах города решение этой проблемы выглядит несущественным. Однако напомню, что касается она жителей 1/6 части территории Ижевска. И если мы сегодня всё активнее говорим о необходимости формирования современной городской среды, то даже такие небольшие по меркам города шаги будут способствовать по-настоящему столичному статусу Ижевска.

Цифры

Южный округ № 15

– 24600 жителей

– 5 садов, 3 школы, школа рабочей молодёжи, 3 подростковых клуба

Факты

Выполнены работы:

– расчистка улиц и проездов в новых микрорайонах Медведево (улицы Маршака и Барто) и Люли;

– расчистка улиц Партизанская, Жечева, Мурмана, Комбинатная, Революционный проезд;

– оказание материальной помощи многодетным семьям, подшефному детскому саду № 22, ЦСО Первомайского района для проведения мероприятий с пенсионерами и людьми с ограниченными возможностями;

– оказание помощи детскому танцевальному ансамблю «Андан», Центру патриотического воспитания Первомайского района.

Фото: udmurt.er.ru

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Автор статьи

Степан ПЕРМЯКОВ Все материалы этого автора

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