Кому в охотобществе жить хорошо? Кому угодно, но только не простому охотнику, считают в Якшур-Бодьинском охотобществе ...

Оптимизация добралась до сельского клуба В деревне Самки Глазовского района он оказался под угрозой закрытия...

Сезон начался с пожаров 28 апреля приказом по Министерству лесного хозяйства Удмуртии в лесах республики объявлен пожароопасн...