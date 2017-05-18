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Дмитрий Мусин представил руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Удмуртской Республике

18 мая
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Одним из оснований для назначения Дмитрия Быстрых стало письмо полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Минздраву России

Img 3635 Дмитрий Мусин представил руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Удмуртской Республике

18 мая текущего года главный федеральный инспектор по Удмуртии представил Дмитрия Быстрых, как руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Удмуртской Республике. С 8 ноября 2016 года Дмитрий Александрович являлся врио руководителя управления. До этого данный пост занимал Владимир Леонидович Иванцов.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации вышел 18 мая 2017, основанием стало заявление ныне назначенного руководителя, письмо полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича от 18 апреля 2017 года и письмо Главы Удмуртии от 22 марта т.г.

– Главной задачей Управления остается контроль за качеством и безопасностью медицинских изделий, медицинской деятельности организаций, в том числе оказания медпомощи и ее стандартов, порядков проведения экспертиз, осмотров, освидетельствований, - отметил Дмитрий Мусин, - еще одна важная функция – контроль за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарств. В сложившейся в Удмуртии ситуации задач перед управлением множество и приведение сферы здравоохранения республики в порядок напрямую зависит и от вас.

Справка:

Быстрых Дмитрий Александрович

25 июня 1975 года рождения

Образование – высшее, окончил Ижевскую медицинскую академию

Классный чин: советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса

Работа:

1993-1999 – санитар выездных бригад станции скорой помощи г. Ижевск

1992-1998 – студент ИгМА

1999-2006 – врач-анестезиолог-реаниматолог отделения интенсивной терапии и реанимации Республиканского госпиталя инвалидов войн, г. Ижевск

04.2006-12.2006 – главный специалист отдела взаимодействия с органами местного самоуправления по обязательному медицинскому страхованию Министерства здравоохранения УР

2006-2007 – начальник отдела по продаже медицинской техники ГУП УР «Фармация»

2007-2011 – государственный инспектор, начальник отдела лицензирования, контроля и надзора в сфере здравоохранения и социального развития Управления Росздравнадзора по УР

2011-2012 – начальник отдела организации контроля и надзора в сфере здравоохранения и социального развития Управления Росздравнадзора по УР

С 2013 года – начальник отдела организации и надзора в сфере здравоохранения Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по УР

Пресс-служба ГФИ по УР

Фото: Пресс-служба ГФИ по УР

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