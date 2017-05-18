Александр Бречалов провел совещание по вопросам социально-экономического развития Ижевска "Ижевск нуждается в другом отношении. Ситуация, при которой занимаются только латанием дыр, для нас н...

В Ижевске появится сквер имени легендарного директора «Ижстали» Памятный знак для будущего сквера отлили из ключей и замков, собранных юными ижевчанами...