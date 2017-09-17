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Дмитрий Медведев поздравил Удмуртское отделение «Единой России» с победой на выборах

14 сентября
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C175220387f792d34970068c1f14f8bf %d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f Дмитрий Медведев поздравил Удмуртское отделение «Единой России» с победой на выборах

Председатель Партии Дмитрий Медведев поздравил Удмуртское региональное отделение партии и его cекретаря Владимира Невоструева с победой «Единой России» на выборах депутатов Государственного Совета республики и Главы Удмуртии. Об этом сообщает прес-служба регионального отделения партии.

Дмитрий Медведев, обращаясь к однопартийцам, в частности, отметил:

– Результаты избирательной кампании - свидетельство высокого авторитета Партии «Единая Россия» в регионе, слаженной работы всего вашего отделения.

Уверен, что кандидаты от нашей Партии оправдают доверие тех, кто за них голосовал, будут предлагать и продвигать нужные людям проекты и эффективные решения наболевших вопросов. От этого теперь зависит дальнейшее развитие региона, реализация социально значимых программ и, в целом - уровень жизни людей.

Благодарю Удмуртское региональное отделение Партии за отличную работу во время избирательной кампании.

Успехов в работе и реализации задуманного, - сказано в поздравлении.

Напомним, что на выборах депутатов Госсовета шестого созыва «Единая Россия» получила большинство голосов — 63,16% от общего числа избирателей. Главой республики был избран Александр Бречалов, кандидат от партии. За него проголосовали 322 305 избирателей, что составляет 78,16% от общего числа избирателей.

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