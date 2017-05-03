Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Поручение опубликовано на официальном сайте Правительства России: http://government.ru/orders/selection/401/27479/.
«Минтруду России (М.А.Топилину), Минфину России (А.Г.Силуанову), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину) подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения и внести его в Правительство Российской Федерации», – говорится в поручении.
С 1 июля 2016 года в целом по стране МРОТ установлен в размере 7,5 тыс. рублей. В Удмуртии размер минимальной заработной платы с применением районного коэффициента составляет 8 тыс. 625 рублей.
С 1 июля 2017 года в Российской Федерации МРОТ составит 7,8 тыс. рублей. Размер минимальной заработной платы в Удмуртской Республике планируется установить в размере 8 тыс. 970 рублей (МРОТ с учетом районного коэффициента).
Фото: fair.ru
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