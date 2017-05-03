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Дмитрий Медведев поручил увеличить МРОТ до уровня прожиточного минимума

3 мая
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3b5881737b91826ad387104a3dcf6b97 Дмитрий Медведев поручил увеличить МРОТ до уровня прожиточного минимума

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Поручение опубликовано на официальном сайте Правительства России: http://government.ru/orders/selection/401/27479/.

«Минтруду России (М.А.Топилину), Минфину России (А.Г.Силуанову), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину) подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения и внести его в Правительство Российской Федерации», – говорится в поручении.

С 1 июля 2016 года в целом по стране МРОТ установлен в размере 7,5 тыс. рублей. В Удмуртии размер минимальной заработной платы с применением районного коэффициента составляет 8 тыс. 625 рублей.

С 1 июля 2017 года в Российской Федерации МРОТ составит 7,8 тыс. рублей. Размер минимальной заработной платы в Удмуртской Республике планируется установить в размере 8 тыс. 970 рублей (МРОТ с учетом районного коэффициента).

Фото: fair.ru

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