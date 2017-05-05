Дмитрий Иванов на встрече с журналистами рассказал об уникальных программах, которые зрители увидят в новом сезоне, перечислил приоритетные направления своей работы. Не стал руководитель замалчивать и проблемы, которые мешают развитию циркового искусства.
На новый уровень
Дмитрий Евгеньевич на протяжении многих лет возглавлял Ижевский цирк. За это время ему удалось вывести цирковое искусство в Удмуртии на новый уровень, он заложил традиции, которые по сей день соблюдаются. Чего стоят международные фестивали, которые ежегодно проводятся в Ижевске и собирают артистов со всего мира.
Опыт и активная позиция сыграли свою роль – восемь месяцев назад Дмитрия Иванова назначили новым генеральным директором «Росгосцирка».
– С какими показателями встретила вас российская государственная компания, и что изменилось за эти месяцы?
– Учреждение досталось мне не в самом лучшем состоянии. Долгов было почти 700 млн. рублей. Благодаря вмешательству министра культуры Владимира Мединского мы выправили эту ситуацию. Сегодня «Росгосцирк» - стабильная компания, которая объединяет более 3 тысяч артистов и более 1,5 тысячи животных. У нас есть 56 филиалов на территории России. Активно ведется зарубежная гастрольная деятельность. В этом году государство выделило нам субсидии в объеме 1 млрд. 300 млн. рублей. А еще активно привлекаем спонсоров. Инвестор вкладывает деньги, а мы предоставляем артистов. Это удачное сочетание творчества и бизнеса.
Сюрпризы впереди
– Какие интересные программы зрители увидят в новом сезоне?
– Летом стартует программа всемирно известного семейного цирка Филатовых. Затем покажем цирк на воде. К представлениям, которые составляют коллекцию лучших программ, присоединятся новинки: шоу «Баронеты», цирк на льду. Известные режиссеры-постановщики Павел Брюн и Франко Драгоне выпустят аттракцион с новыми номерами и костюмами. В перспективе создание цирка фонтанов на Фонтанке в Москве.
Мы работаем над тем, чтобы омолодить коллектив и восстановили отношения с Училищем циркового и эстрадного искусства имени М.Н. Румянцева (Карандаша). В этом году возьмем десять лучших студенческих номеров и выпустим аттракцион с белыми тиграми.
Поддержим и подрастающую молодежь. В ноябре в Ижевске пройдет международный детский цирковой фестиваль, в котором примут участие более ста ребят от 4 до 18 лет из разных стран мира. На его организацию в рамках федеральной целевой программы выделено почти 4 млн. рублей. Эти ребята в будущем могут стать звездами цирка, если их поддерживать и мудро направлять. Вообще, удмуртская школа циркового искусства славится во всем мире. Мне приятно, что иностранцы ассоциируют нашу республику с Чайковским, Калашниковым и цирком.
– Славится Удмуртия и своими международными цирковыми фестивалями. Десятый юбилейный поразил своим размахом. Сможете удивить зрителя в следующем году?
– И правда, последний фестиваль в Ижевске по насыщенности и глубине был одним из лучших в мире. Мы собрали топовых артистов. Это был цирковой фейерверк. За эти дни на фестивале побывали более 17 тысяч человек. Билеты были раскуплены за несколько дней. Но моей фантазии нет предела. Я уже придумал, как удивить зрителя на одиннадцатом фестивале. Все мероприятие будет необычно построено с точки зрения технической составляющей. Пока не стану раскрывать все карты, пусть это будет сюрпризом. Одно могу сказать точно: такого еще не было ни в России, ни в Европе.
Международные отношения
– Налажены ли сейчас контакты «Росгосцирка» с представителями других стран?
– В течение последних двух лет у зарубежных представителей не было контрактов с «Росгосцирком». Сейчас мы получаем приглашения о сотрудничестве. После сложных экономических и политических событий мы открываем новую страницу во взаимоотношениях с Турцией. В сентябре наши артисты поедут на фестиваль в Анталию. Они покажут там двадцать представлений за десять дней. Этот год президент страны объявил Годом Японии в России. Надеюсь, что скоро наши программы покажут в этой азиатской стране. Также устанавливаем добрые отношения с Китаем. Многие артисты подписывают долгосрочные контракты и уезжают туда. Сейчас в стадии переговоров находится вопрос об открытии офиса «Росгосцирка» в Пекине.
Как пережить кризис в отрасли?
Три года назад прежний генеральный директор «Росгосцирка» Вадим Гаглоев заявил, что все филиалы компании должны выйти на самоокупаемость к 2020 году. Для этого необходимо научиться самим зарабатывать 565 млн. рублей в год, чтобы оптимизировать фонд заработной платы, снизить затраты филиалов и цирковых программ. Субсидии, выделяемые государством, должны тратиться на капитальный ремонт филиалов и на развитие цирковой отрасли в целом.
– Дмитрий Евгеньевич, может ли «Росгосцирк» стать самодостаточной системой?
– Мы будем к этому стремиться. Для этого мы должны привести в нормальное состояние здание цирков и художественную составляющую - костюмы и оборудование. Цирк должен удивлять, и на это тоже нужны деньги и время. В одну секунду развернуть такую махину от Владивостока до Калининграда невозможно. Мы планомерно выполняем эту работу. Мы стараемся: привлекаем инвесторов, приводим в порядок имущественный комплекс. Сейчас в стране прослеживается театральный бум. Наполняемость залов почти 100%. Для такого результата в отрасль вложены огромные деньги, приняты грамотные управленческие решения. Голосуя рублем, зритель стремится получить удовольствие от увиденного. Надеюсь, что и нашу сферу ждет такой успех.
– В стране почти 70 процентов зданий цирков требуются ремонта. Огромная цифра. Как будет решаться эта проблема?
– Большинство цирковых комплексов были возведены в 70-годы прошлого столетия, тогда шло активное строительство. Но спустя годы материально-техническая база обветшала. Теперь мы ведем активную деятельность по модернизации зданий. На сегодня работа проведена в Иваново, Туле, Ярославле, Омске. В этом году после реконструкции введут в эксплуатацию манежи во Владивостоке, Нижнем Тагиле и Рязани. В следующем году ремонт сделают в Кисловодске, Красноярске и Самаре. На одну реконструкцию уходит от 600 до 800 млн. рублей. Суммы огромные. Но, несмотря на это, мы движемся вперед. В год нужно запускать по два-три цирка.
– В ближайшие дни у вас намечена встреча с министром культуры России Владимиром Мединским. Какие вопросы будут в повестке?
– Включение Севастополя в дорожную карту следующего года. Местные жители и те, кто приезжает туда отдохнуть, не должны быть обделены цирковым искусством. Севастополь очень интересный город. Важно, чтобы здание цирка было в одной тональности с архитектурой. У нас уже есть интересные проектные решения.
Обсудим и ситуацию с цирком в Санкт-Петербурге. Там мы планируем построить дополнительный репетиционный манеж, ветеринарную службу и школу клоунов. Жанр клоунады сегодня претерпевает кризис. Мы запросто можем перечислить гениев советского периода, а выдающихся артистов современности вспомним с трудом. Можно сказать, что гениальные клоуны, как и великие композиторы, рождаются раз в столетие. Не стоит забывать и о том, что успех складывается из нескольких компонентов: талант, одержимость, финансовая поддержка.
Дмитрий Иванов, генеральный директор «Росгосцирка»:
– Самое сложное в моей работе – поменять мировоззрение тех людей, которые на протяжении десятилетий работают в цирке и привыкли к старому укладу. Между тем цирк ушел далеко вперед, он должен поражать зрителя. Работникам надо психологически перестроиться. От этого зависит многое: и экономика учреждения, и творческое направление, и состояние зданий. Ижевский цирк в этом плане – самодостаточная организация с отличным кадровым составом. Недаром удмуртский цирк один из лучших в Европе.
Хазби Майрамукаев, директор Государственного цирка Удмуртии:
– Цирк взял перерыв на два месяца, чтобы сделать ремонт. За 13 лет цирк немного обветшал. Строители уже привели в должный вид выход на манеж. Сейчас примемся за помещения для животных. Также необходим ремонт системы горячего водоснабжения и канализации. Реставрации требует и гостиница. Хотелось бы поменять крышу и подправить фасад здания, но многое будет зависеть от финансирования. Сумма на ремонт требуется большая – около 30 млн. рублей. Цирк - это республиканское имущество, и мя надеемся, что республика будет участвовать в его преобразовании.
Фото: apmcur.ru
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