Планёрка с Вениамином Соломенниковым. «Мой принцип – решать проблемы конкретного человека» **В редакции газеты «Удмуртская правда» обсудили по каким параметрам институт уполномоченного по прав...

Из первых уст. Сергей Буторин: «За полгода мы сделали парки Ижевска вновь привлекательными» **2018 год стал во многом переходным для общественных площадок и любимых мест отдыха ижевчан. Так, за...

Память. Девять имён **В Удмуртии открыли мемориальную доску сотрудникам уголовного розыска, погибшим при выполнении служе...