Фото ИА Удмуртия
Дмитрий Генералов стал Советником Главы Удмуртской Республики
11 октября0
Глава Удмуртии Александр Бречалов 11 октября встретился с Генеральным директором АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» Дмитрием Генераловым. Итогом беседы стало назначение Генералова Советником Главы Удмуртской Республики.
Дмитрий Генералов стал Советником Главы Удмуртской Республики
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