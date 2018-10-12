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Дмитрий Генералов стал Советником Главы Удмуртской Республики

11 октября
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Глава Удмуртии Александр Бречалов 11 октября встретился с Генеральным директором АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» Дмитрием Генераловым. Итогом беседы стало назначение Генералова Советником Главы Удмуртской Республики.

93c05d13b2535835dcbecc5330a2eb5f Дмитрий Генералов стал Советником Главы Удмуртской Республики

Фото ИА Удмуртия

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Автор статьи

Виктория СУВОРОВА Все материалы этого автора

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