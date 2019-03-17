Игорь Титов: «Уйти от очередей можно за 4–5 месяцев». Но для этого в поликлиниках необходимо улучшить логистику **Отрасль здравоохранения нашей республики достигла в 2018 году хороших результатов. Благодаря самоот...

На здоровье! В Ленинском районе Ижевска откроется долгожданная поликлиника **22 марта начнёт работу поликлиника № 4 на улице Баранова, 40. То, что это событие долгожданное, ска...

Пройдём диспансеризацию в субботу! Очередной «единый день» - 16 марта **В субботу, 9 февраля, прошёл единый день диспансеризации. Впервые это было очень масштабное меропри...