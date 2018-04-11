Преподаватели, сотрудники и студенты нашего вуза были экспертами Форума инвестиционных возможностей Удмуртии, участвовали в создании Карты инвестиционных возможностей республики летом прошлого года. В марте 2018 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Удмуртским государственным университетом и АО «Корпорация развития Удмуртской Республики». При содействии правительства стало возможным участие УдГУ в проводимом Министерством образования и науки Российской Федерации конкурсе вузов как центров инновационного развития региона.
В республике ведётся активная работа с молодёжью, лидерами общественных мнений, наблюдается оживление общественной жизни. В этой связи важно отметить, что новый формат встреч со студентами - «Открытый диалог с Главой Удмуртии» начался 5 марта со встречи Александра Бречалова со студентами Удмуртского государственного университета. Глава региона рассказал о своих студенческих годах, карьере и спортивных увлечениях, а студенты, в свою очередь, напрямую смогли задать Александру Владимировичу вопросы, касающиеся развития республики в сфере экономики, промышленности и спорта, содействия в реализации молодёжных инициатив, уровня зарплат молодых специалистов. Большое внимание Глава Удмуртии уделил проектной деятельности студентов и пообещал оказать поддержку интересным и перспективным проектам, которые находятся в стадии разработки или уже готовы, но необходима помощь в реализации.
Особый интерес вызывает сейчас тема конкурсов профессионального мастерства под эгидой WorldSkills. Радостным для нас событием стало то, что с золотой медалью вернулся с чемпионата мира Worldskills в Абу-Даби победитель соревнований по сетевому и системному администрированию студент Института математики, информационных технологий и физики нашего университета Леонид Шмаков.
Важным направлением образовательного процесса является развитие студенческого предпринимательства и социального проектирования. 16 марта в резиденции Главы Удмуртской Республики прошло крупное мероприятие, связанное с визитом в республику делегации Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, возглавляемой её генеральным директором Александром Арнольдовичем Браверманом. В рамках этого мероприятия подписано соглашение о взаимодействии между УдГУ, Корпорацией МСП и акционерным обществом «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства». Выполнение этого соглашения окажет существенное влияние на внедрение предпринимательских компетенций в образовательный процесс.
Значимым событием стало проведение на базе УдГУ Международной лин-конференции «Бережливое мышление. Вопросы смыслообразования и мотивации», а также первой Всероссийской конференции «Бережливый вуз». В 2014 году наш университет первым в России открыл программу магистратуры «Экономика бережливого производства». С 2015 года УдГУ ежегодно проводит международные научно-практические конференции, на которых рассматриваются актуальные подходы и успешный опыт использования методов бережливого производства, лин-технологий российскими и зарубежными предприятиями. В 2016 году на ПАО «КАМАЗ» создана базовая кафедра УдГУ по бережливому производству для усиления практической подготовки обучающихся по программе «Экономика бережливого производства», формирования, закрепления и развития компетенций в области бережливого производства.
Необходимо отметить ряд важных событий в сфере науки и инноваций. Заключены договоры о сотрудничестве с Удмуртским федеральным исследовательским центром УрО РАН, ОАО «Элеконд», ОАО «Купол». Прошла Неделя космической науки «От экспериментов на МКС к прорывным технологиям», включившая в себя ряд научных и научно-популярных лекций, викторину по астрономии, проведение научных экспериментов, а также телемост с Международной космической станцией.
Особо важно подчеркнуть, что УдГУ остаётся крупнейшим вузом Удмуртии. У нас увеличился контингент студентов на 2000 человек по сравнению с предыдущим годом. Мы в полной мере обеспечиваем выполнение майских указов Президента РФ - средняя зарплата преподавателей – более 200 процентов от средней по республике.
В будущем мы будем стремиться усилить взаимодействие с регионом по ряду направлений, в частности, по целевой подготовке и контрактному трудоустройству педагогов новой школы. Перспективным направлением взаимодействия является создание в Удмуртии региональных образовательных кластеров, в рамках которых отраслевые министерства определяли бы потребности в кадрах, в том числе по новым профессиям. УдГУ готов осуществлять их подготовку по заказам предприятий и организаций, вести обучение через проекты, проведение практик, трудоустройство.
Галина Мерзлякова, ректор Удмуртского государственного университета имени В.А Журавлёва
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