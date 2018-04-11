Ижевск напишет тотальный диктант 14 апреля пройдет «Тотальный диктант-2018». Ижевск примет участие в акции уже в 7 раз....

В Удмуртии работают экспресс-курсы по подготовке к тестированию мигрантов По российскому законодательству привлекать на работу иностранных граждан можно только при наличии у ...

Старшеклассники Удмуртии приняли участие в первом этапе Всероссийской олимпиады «Россети» 31 марта и 1 апреля 2018 года старшеклассники Удмуртской Республики приняли участие в первой Всеросси...