В Ижевске организуют сбор вещей первой необходимости для жителей дома номер 261 по улице Удмуртская, где произошло обрушение одного из подъездов. Об этом сообщают ижевчане и волонтеры в соцсетях.
Вещи будут принимать завтра в лицее №86 - их можно отдать охраннику, а также в школе №40 (Красногеройская, 28а) с 8:30, в 2-ом корпус УдГУ, в кабинет 016 с 9:30 по 16:30.
Организаторы ждут теплую одежду, крупы, макароны, консервы, пряники и печенье, то есть те продукты, которые имеют долгий срок хранения при комнатной температуре. Также нужны другие вещи, которые могут пригодиться на первое время - от подушек с одеялами до фломастеров и мыла.
Фото: Пресс-служба главы и правительства УР
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