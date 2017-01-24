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Дизайнер из Голландии станет специальным гостем форума «Живой Воткинск»

24 января
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Qr7a cus9wg Дизайнер из Голландии станет специальным гостем форума «Живой Воткинск»

Сегодня, 24 января, в Воткинске пройдет Форум «Живой Воткинск». Его организуют администрация города и Фонд «Бюро добрых дел». Поддержку оказывает Всероссийское сообщество «Живые города», объединяющее лучших экспертов и практиков городского развития из 50 городов страны – от Владивостока до Севастополя, сообщает пресс-служба администрации города Воткинска.

Организаторы уверены, что общение будет не только интересным, но и продуктивным. Ведь цель форума - создать образ будущего Воткинска и наметить пути движения к нему. Участником Форума может стать любой желающий.

Посетят «Живой Воткинск» и специальные гости - знаменитый городской дизайнер из Голландии Кейс Донкерс, который за 10 лет превратил маленький промышленный город Эйндховен в мировую столицу дизайна, и архитектор Иван Носков из ведущего архитектурного бюро Москвы.

В программе Форума:

– Вместе создаем образ будущего Воткинска и находим точки роста,

– Знакомимся с лучшими кейсами от ведущих экспертов России и мира,

– Начинаем создавать план развития Воткинска, – Запускаем работу сообщества «Живой Воткинск».

Форум пройдет в ДК «Юбилейный». Время работы - с 18:00 до 21:00.

Фото: vk.com/zhivoy_votkinsk

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Метки: Форум «Живой Воткинск» Всероссийское сообщество «Живые города» Фонд «Бюро добрых дел»

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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