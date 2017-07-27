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«Дизайн-выходные» соберут в Удмуртии несколько сотен дизайнеров России

26 июля
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До конца регистрации для участия в проекте осталось 5 дней

Imag1079 «Дизайн-выходные» соберут в Удмуртии несколько сотен дизайнеров России

Со 2 по 6 августа в спортивном курорте «Чекерил» в рамках проекта «Дизайн-выходные» соберутся несколько сотен дизайнеров из Ижевска, Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Казани, Перми и других городов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Дизайн-выходные» - это гражданская образовательная миссия российского дизайн-сообщества, которая реализуется в формате выездных дизайн-конференций и практикумов в различных регионах России.

Основная тема «Дизайн-выходных» в Ижевске — дизайн как инструмент развития региона. На площадке мероприятия будет работать открытый лекторий, в рамках которого выступят специалисты в сфере дизайна и урбанистики из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Ижевска. Помимо лектория, с 2 по 4 августа будет работать практикум, в ходе которого дизайнеры под руководством приглашённых профильных специалистов и Москвы будут работать над решением конкретных задач по развитию Удмуртии и Ижевска, тестируя на практике, полученные в ходе лекций знания.

Запланирована работа нескольких групп. Одна из них будет работать над фирменным стилем Летнего сада им. Горького. Вторая разработает систему визуальной коммуникации Удмуртии, бренд «Сделано в Удмуртии», концепцию торгово-ярморочного оборудования для уличных мероприятий, фирменный стиль «Музея Ижевска» и стиль оформления Дня народного единства.

Третья будет работать над звуковым кодом города, экспериментируя над звучанием общественных пространств и разработает звуковой «логотип» города и региона.

5 августа состоится общая презентация результатов работы групп, на нее приглашены руководители Ижевска и Удмуртии. Все мероприятия проекта бесплатные, в них может принять участие любой желающий вне зависимости от профессиональной подготовки.

Подать заявку на участие в «Дизайн-выходных» в Ижевске можно на сайтепроекта designweekend.ru/izhevsk.

Партнёрами мероприятия в Ижевске выступили Фонд поддержки гражданской активности в городах и сельских территориях «Перспектива» и Правительство Удмуртской Республики.

Фото: Chekeril.ru

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