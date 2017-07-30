Артем Геллер, генеральный директор Lab.Ag, разработчик многих правительственных сайтов, в том числе сайта Президента России, и Вячеслав Правдзинский, творческий директор Фонда поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива», рассказали о проекте «Дизайн-выходные», основателями которого являются.
Как возникла идея проекта
Вячеслав Правдзинский:
– Меня поразила одна история. Кажется, в 2008 году одним из российских министерств была принята Концепция развития российского дизайна. Она долго обсуждалась профессиональным сообществом, была принята и отправлена в регионы. Несмотря на то, что концепция была здравая, в регионах она благополучно умерла. Тогда я написал текст о том, как следует развивать дизайн в России, и выложил в Интернет. Этот текст увидел Артем Геллер.
Артем Геллер:
– Мы решили не надеяться на государство, а сделать проект по развитию дизайна самим. Сначала мы выступили с лекцией в Брянске, потом первое мероприятие провели в Костроме, на родине Славы, где нам его друзья и родные помогли с организацией. Так родилась идея «Дизайн-выходных» - бесплатного мероприятия для его участников по выходным дням.
О чем говорят в регионах на «Дизайн-выходных»?
Артем Геллер:
– В регионах обычно задают вопрос: почему у нас такой плохой дизайн, а у вас в Москве хороший? Я отвечаю просто: он плохой, потому что вы его плохим делаете. Больше нет никаких причин. Вы не умеете объяснять, не умеете решать задачи клиента, не умеете объяснять, почему так надо решать. По факту выходит то, что выходит, то есть виноват не клиент, а вы.
Вячеслав Правдзинский:
– Это честный разговор о дизайне, так как мы не делаем кассу. Мы не стараемся выглядеть лучше, и приучили к этому спикеров. В прошлый раз Леша Кандауров рассказал про свой неудачный кейс, всю лекцию посвятил тому, как не надо делать. Это вызвало определенный фурор, потому что мало такого опыта - все в основном говорят про классные картинки. Мы ориентируем наших спикеров, чтобы они честно отвечали на все вопросы. Нам очень важно говорить об индустрии, о том, как управлять дизайн-студией, о региональном опыте, а не о каких-то красивых вещах.
Для чего это нужно обычному человеку?
Артем Геллер:
– Мы говорим о дизайне в самом широком смысле. У нас в программе всегда присутствует дизайн среды.
Вячеслав Правдзинский:
– Когда человек хочет понимать, что такое хорошо и что такое плохо, у него должен быть понятийный аппарат. Мы на «Дизайн-выходных» в том числе и даем такой аппарат. У наших экспертов есть лекция «Русский дизайн. Что это такое». Как его воспринимать, что работает, а что нет. Мы говорим о том, как нам в этой стране жить лучше, удобнее.
На какую аудиторию рассчитаны «Дизайн-выходные»?
Вячеслав Правдзинский:
– Мы говорим с профессионалами на профессиональном языке. Но на 30 процентов аудитория состоит из людей, никак не связанных с дизайном. Это фотографы, активная молодежь…
Артем Геллер:
– В Воронеже на лекции пришла даже бабушка с внуком. И это правильно. На самом деле нет таких мероприятий, куда могла бы прийти бабушка с внуком, если в какой-то момент детям нужно определяться с тем, что их интересует. Мы та площадка, где это можно сделать. Мы открыты и бесплатны.
Источник: передача «Знаю как» на Mediametrics.ru
Фото: Li626-58.members.linode.com
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