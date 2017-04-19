Всероссийский туристический видеофестиваль «Диво России» представит свои лучшие работы в столице Удмуртии.
Презентации регионов, необычные места для отдыха, архитектурные, музейные и религиозные объекты со всей России будут показаны на финале по Приволжскому федеральному округу, который пройдет 28-29 апреля в рамках VIII Всероссийской специализированной туристской выставки «Туризм. Спорт. Отдых».
В финал вышли 47 проектов, из них восемь роликов сделаны участниками из Удмуртии. Все желающие могут поддержать наших земляков на ютуб-канале «Диво России».
Семь самых популярных по числу просмотров роликов автоматически выходят в следующий этап экспертного голосования. Прийти и лично поддержать понравившуюся работу можно на выставке, которая в этом году пройдет под брендом Турзавод в торгово-развлекательном центре «Италмас» с 28 по 30 апреля.
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