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«Диво России» представит в Удмуртии лучшие видео презентации регионов

19 апреля
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%d0%94%d0%bb%d1%8f %d0%a1%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8b 2 «Диво России» представит в Удмуртии лучшие видео презентации регионов

Всероссийский туристический видеофестиваль «Диво России» представит свои лучшие работы в столице Удмуртии.

Презентации регионов, необычные места для отдыха, архитектурные, музейные и религиозные объекты со всей России будут показаны на финале по Приволжскому федеральному округу, который пройдет 28-29 апреля в рамках VIII Всероссийской специализированной туристской выставки «Туризм. Спорт. Отдых».

В финал вышли 47 проектов, из них восемь роликов сделаны участниками из Удмуртии. Все желающие могут поддержать наших земляков на ютуб-канале «Диво России».

Семь самых популярных по числу просмотров роликов автоматически выходят в следующий этап экспертного голосования. Прийти и лично поддержать понравившуюся работу можно на выставке, которая в этом году пройдет под брендом Турзавод в торгово-развлекательном центре «Италмас» с 28 по 30 апреля.

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