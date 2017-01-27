«ООО «РГС-Медицина» информирует, что в 2017 году будет проводиться диспансеризация для застрахованных лиц, достигнувших следующего возраста (полных лет): 21, 24, 27,30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99.
Инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, а также ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, проходят диспансеризацию ежегодно вне зависимости от возраста.
Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, направленный на углубленное обследование состояния здоровья граждан, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования.
Основная цель диспансеризации - раннее выявление заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения Российской Федерации, а также основных факторов риска их развития.
Диспансеризация проводится бесплатно при предъявлении полиса обязательного медицинского страхования и паспорта в медицинской организации (поликлинике), к которой застрахованное лицо прикреплено для получения первичной медико-санитарной помощи.
ООО «РГС-Медицина» обращает особое внимание на то, что в течение 2017 года информация о месте и дате проведения диспансеризации будет доводиться до сведения застрахованных лиц страховыми представителями в индивидуальном порядке через смс-уведомления, телефонные звонки, почтовые рассылки и иные способы информирования с использованием контактной информации, указанной застрахованными лицами при получении полиса ОМС в заявлении о выборе (замене) СМО.
Индивидуальное информирование будет проводиться в определеннойочередности после согласования с медицинскими организациями списков застрахованных лиц, подлежащих приглашению на диспансеризацию в соответствии с планами проведения диспансеризации и иных профилактических мероприятий в медицинских организациях.
По вопросам, связанным с диспансеризацией, застрахованные лица могут получить более подробную информацию от страховых представителей по телефону контакт-центра филиала ООО «РГС-Медицина» - «Росгосстрах-Удмуртия-Медицина» (3412) 51-32-28, 51-32-38.
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