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Диспансеризация: что нужно знать?

7 мая
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Диспансеризацию может пройти любой гражданин РФ один раз в 3 года. Для этого нужно обратиться в поликлинику, к которой вы прикреплены, или ФАП с паспортом и полисом ОМС.

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Диспансеризацию может пройти любой гражданин РФ один раз в 3 года. Для этого нужно обратиться в поликлинику, к которой вы прикреплены, или фельдшерско-акушерский пункт с паспортом и полисом ОМС.

Для чего нужна диспансеризация?

Диспансеризация проводится с целью раннего выявления заболеваний, их профилактики и консультирования по вопросам здорового образа жизни.

Диспансеризация проводится в два этапа (порядок ее проведения определен приказом МЗ РФ от 3 февраля 2015 г. № 36ан).

Первый этап

Этот этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации.

На первом этапе программа диспансеризации включает: опрос (анкетирование), измерение роста, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение АД, определение уровня глюкозы и общего холестерина в крови, флюорографию легких, клинический анализ крови, общий анализ мочи.

В зависимости от пола и возраста: клинический развернутый и биохимический анализ крови, измерение внутриглазного давления, определение суммарного сердечно-сосудистого риска, маммографию, осмотр акушеркой, УЗИ органов брюшной полости и малого таза, УЗИ брюшной аорты, электрокардиографию в покое, исследование кала на скрытую кровь.

Прием врача-терапевта, включающий установление диагноза, краткое профилактическое консультирование, определение группы здоровья и показаний для направления на II этап диспансеризации.

Второй этап

На второй этап диспансеризации врачом-терапевтом направляются граждане, нуждающиеся по результатам первого этапа диспансеризации в дополнительном обследовании, индивидуальном углубленном профилактическом консультировании или групповом профилактическом консультировании.

В случае возникновения вопросов по получению медицинской помощи, пожалуйста, обращайтесь в администрацию медицинского учреждения или к страховому представителю в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС.

Справка «УП»

Межрегиональный союз медицинских страховщиков (МСМС) является единственной профессиональной организацией, представляющей интересы страховых медицинских организаций всех регионов России, зарегистрирован в январе 2003 года. В состав объединения входят ведущие страховые медицинские организации, работающие во всех субъектах Российской Федерации, среди которых «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «СК «Ингосстрах-М», ОАО «РОСНО-МС», «РОСГОССТРАХ-Медицина», «СОГАЗ-Мед», «РЕСО-Мед», «Медика-Восток» и многие другие.

По материалам Межрегионального союза медицинских страховщиков

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