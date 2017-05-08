11 апреля в Ижевске вновь прошел форум здоровья для пожилых людей...

Больница считается одной из ведущих офтальмологических клиник Урала и Приволжья....

Один год работы больницы это: более 500 тыс. посещений во взрослой поликлинике; более 200 тыс. посе...