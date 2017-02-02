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Дискотека на коньках IceInlove пройдет в Ижевске

2 февраля
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Ux9wuge2i3c Дискотека на коньках IceInlove пройдет в Ижевске

18 и 19 февраля на стадионе «Динамо» в Ижевске соберутся молодые люди, десятки волонтеров и артистов. В эти дни здесь пройдет дискотека на коньках IceInLove, посвященная Дню всех влюбленных и Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Сочи, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ведущие мероприятия проведут дискотеку на льду под зажигательные DJ-сеты. Гостей праздника ждут анимационные станции, лотерея и розыгрыши, выступления юных фигуристов, а также конкурсы и станции от аниматоров-купидонов. Каждая станция будет символизировать страну, так участники будут знакомиться с фестивальными традициями разных стран.

Для влюбленных будет работать импровизированный ЗАГС, где каждая пара может получить «свидетельство о браке». На входе каждый участник дискотеки получит «валентинку», которую можно будет подарить любому понравившемуся человеку.

Во время мероприятия пройдет конкурс «Мисс и Мистер IceInLove». 18 февраля выберут Мистера, а 19 февраля - Мисс дискотеки. Все участники получат памятные призы и благодарности.

Каждый желающий сможет сделать мгновенные фотографии в фото-будке бесплатно, принять участие в массовых танцах и во флешмобах, а также сфотографироваться с милыми пушистыми собаками пароды «Самоед».

Одной из самых зрелищных акций станет построение большой фестивальной Ромашки «Навстречу фестивалю».

Организаторы отмечают: приветствуется элементы красного в одежде участников - шарф, перчатки, шапка, куртка и т.д.

Дискотека на коньках IceInlove состоится 18 и 19 февраля с 15.00 до 22.00 на стадионе «Динамо».

Организаторы мероприятия - журнал «REPORT Ижевск», при поддержке Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике УР, Управления по делам молодежи Администрации города Ижевска, Молодежного парламента Удмуртской Республики, Штаба городских проектов «ЛИФТ».

Фото: vk.com

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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