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Директора школ Ижевска озвучили проблемы образования в Госдуме

26 апреля
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Депутат Алексей Загребин во время пресс-конференции 26 апреля рассказал о круглом столе с участием директоров ижевских школ - победителей всероссийских конкурсов педмастерства. Он прошел 21 апреля в Госдуме.

Педагоги из Ижевска ознакомились с опытом столичного образования и представили свои наработки. На встрече присутствовали эксперты из аппарата комитета Госдумы по образованию и науке, из Минобра.

— Представители Удмуртии были не просто внимающими слушателями. Вопросы, которые задавали директора, были острыми и по-хорошему приземленными, - сказал Алексей Загребин. - Их интересует, как сегодня законодательство работает на уровне школы, города и региона.

На встрече обсуждался вопрос о допобразовании. Как говорит Алексей Загребин, в этом направлении предстоит еще многое сделать. Он сообщил, что в начале июня во Владивостоке на базе известного лагеря «Океан» пройдет всероссийский форум, посвященный дополнительному образованию для детей. Алексей Загребин примет в нем участие и расскажет об опыте внешкольной работы в Удмуртии.

Фото: udnii.ru

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