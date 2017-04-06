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Директор Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» встретился с активом ОНФ в Ижевске

5 апреля
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31 марта в Ижевске прошла встреча директора Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» с активом ОНФ. Мероприятие состоялась по инициативе «фронтовиков». Стороны обменялись мнениями по текущей ситуации с единым платёжным документом и о корректировке платы по отоплению за предыдущий период.

Денис Детинкин рассказал присутствующим о мероприятиях, проводимых энергосбытовой компанией в части выпуска единого платёжного документа, о возникших сложностях и принятых мерах по решению проблем. Кроме того, директор Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» разъяснил методологию проведения корректировки платы за отопление.

В ходе встречи участники обсудили проблемы жителей многоквартирных домов, обслуживаемых управляющими компаниями. Денис Геннадьевич более подробно рассказал о принципах работы ресурсоснабжающей организации с собственниками многоквартирного дома в случае отсутствия договора энергоснабжения с управляющей компанией.

В завершение активисты ОНФ поблагодарили директора Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» за деятельное участие и выразили надежду, что подобные встречи будут проходить и впредь.

Пресс-служба Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

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