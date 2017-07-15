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Дипломы с отличием получат 140 магистров ИжГТУ

14 июля
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01 Дипломы с отличием получат 140 магистров ИжГТУ

В этом году магистратуру ИжГТУ имени М. Т. Калашникова заканчивают 360 человек, 140 из них – с дипломами с отличием, сообщает пресс-служба вуза. Торжественное вручение дипломов состоится 17 и 18 июля в аудитории № 420 второго учебного корпуса.

Всего в магистратуре ИжГТУ учатся более тысячи человек по 38 направлениям и 53 программам магистратуры. Руководителями магистерских направлений и программ являются доктора наук.

Учебный процесс магистратуры Ижевского гостехуниверситета обеспечен профессорско-преподавательским составом с учеными степенями и званиями и ведется в тесной связи с кафедрами и факультетами вуза. Обучение в магистратуре дает возможность магистрантам развивать и реализовать творческие способности и получить углубленные знания по выбранной программе подготовки под руководством научного руководителя.

Магистранты ИжГТУ проходят стажировку в вузах-партнерах в России, Германии, Венгрии, Чехии, Словакии, Испании и других странах.

Фото: Пресс-служба ИжГТУ имени М. Т. Калашникова

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