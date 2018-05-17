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Диплом олимпиады – пропуск в ВУЗ. В Ижевске наградили финалистов Всероссийской олимпиады школьников

17 мая
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Вчера, 16 мая, в Республиканском лицее—интернате прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

0 mediagal 95878 1 Диплом олимпиады – пропуск в ВУЗ. В Ижевске наградили финалистов Всероссийской олимпиады школьников

Поздравив финалистов, председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин подчеркнул, что в такие моменты чувствует настоящую гордость за систему образования города.

— Хочу выразить слова благодарности директорам наших образовательных учреждений за то, что они помогают школьникам достигать успехов. Финалистам олимпиады желаю никогда не останавливаться на достигнутом и всегда идти вперед. Глядя на вас, я понимаю, что у нашей страны, у нашей республики, у города Ижевска — большое будущее».

Напомним, что всероссийские интеллектуальные состязания ежегодно проводятся по 24 предметам. В рамках заключительного этапа 137 школьников Ижевска боролись за победу по 20 предметам, 80 стали победителями и призерами: дипломы победителей получили 10 финалистов, в числе призеров — 70 школьников. Этих ребят наградили специальными дипломами, которые позволят им поступить на профильную специальность в ведущие вузы России без экзаменов.

Лидерами по количеству победителей и призеров в Ижевске традиционно стали МБОУ «ЭМЛи № 29» — 3 победителя и 19 призеров, и МБОУ «Лицей №41» — 2 победителя и 22 призера.

Фото http://www.izh.ru

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Автор статьи

Юлия СТЕРХОВА Все материалы этого автора

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