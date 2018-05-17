Кадетские корпуса Приволжского федерального округа ждут желающих стать кадетами Осталось чуть больше месяца до завершения приемных кампаний в кадетские школы округа....

Школьница Софья Ишматова из Удмуртии вышла в полуфинал конкурса «Живая классика» Почувствовать себя героем книги: преодолеть все испытания, встретить настоящих друзей и заслужить тал...

В Удмуртии военнослужащие Росгвардии провели патриотические мероприятия для школьников В отдельном батальоне Приволжского округа войск национальной гвардии состоялись уроки мужества для уч...