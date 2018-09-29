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«Динамо» в призёрах

28 сентября
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В Удмуртии прошли Всероссийские соревнования общества «Динамо» по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу.

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В состязаниях приняли участие 182 спортсмена из 25 команд региональных организаций общества «Динамо» и 5 команд министерств органов безопасности и правопорядка Российской Федерации. Программа соревнований по легкоатлетическому кроссу состояла из смешанной эстафеты 4 по 1000 м и индивидуальной гонки на 3 км. В рамках соревнований по служебному биатлону состоялись эстафета и кросс на дистанции 3 км с двумя огневыми рубежами.

В соревнованиях по легкоатлетическому кроссу Удмуртская республиканская организация «Динамо» стала победителем среди команд второй группы. Также спортсмены из Удмуртии одержали победу в эстафете по служебному биатлону 4x1,5. В общем зачёте в соревнованиях по служебному биатлону команда общества «Динамо» из Удмуртии заняла второе место во второй группе, уступив одно очко спортсменам из Республики Крым.

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