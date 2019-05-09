В первый раз
«Диктант Победы» прошёл в этом году впервые. В России он охватил 85 регионов, 23 страны присоединились к этой исторической акции. Всего по данным организаторов - Российского исторического общества и партии «Единая Россия» - диктант написали почти 100 000 человек.
В Удмуртии около 500 жителей республики пришли на площадки диктанта, чтобы проверить свои знания о самом главном историческом событии XX века. В республике было организовано девять площадок: восемь в Ижевске и одна в Глазове. Все они были расположены в значимых для жителей удмуртии местах - Доме дружбы народов, здании Администрации города Ижевска, Учебно-научной библиотеке имени В.А. Журавлева УдГУ, Дворце детского (юношеского) творчества, Институте развития образования, Глазовском государственном пединституте имени В.Г. Короленко и других.
На площадке крупнейшего вуза
В Учебно-научную библиотеку имени В.А. Журавлёва УдГУ для написания диктанта приехала министр образовани и науки Удмуртии Светлана Болотникова, лично участвовали в исторической акции ректор УдГУ Галина Мерзлякова и Игорь Быков, руководитель Удмуртского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Также в зале собрались школьники, студенты и сотрудники вуза.
«В эти дни в Удмуртии проходит много акций, посвящённых Дню Победы. Сегодняшняя акция — это часть партийного проекта «Единой России» - «Историческаяя память», - сказала министра образования и науки УР Светлана Болотникова. - Я лично решила поучаствовать сегодня, хотя это очень волнительно. Задачи акции «Диктант Победы» – сохранение исторической памяти, патриотическая работа, сохранение того наследия, которое оставили нам победители. Такие акции объединяют людей.».
«Глубоко символично, что Удмуртский государственный университет стал одной из площадок, где проходит Всероссийская историческая акция «Диктант Победы», - приветствовала участников ректор старейшего вуза республики Галина Мерзлякова. - Удмуртский госуниверситет вместе со всей страной активно ковал Победу на фронтах войны. 123 преподавателя и 17 студентов ушли на фронт в первые месяцы войны, 78 сотрудников университета были отмечены орденами и медалями, 52 - погибли. Имена участников тех событий занесены на мемориальную доску памяти нашего университета. За годы войны преподаватели нашего университета собрали средства на формирование авиаэскадрильи «Научный сотрудник СССР» и получили телеграмму от верховного главнокомандующего. Главный трудовой подвиг наших сотрудников и участие в строительстве дорог Ижевск — Балезино и Ижевск — Кильмезь. Наша с вами обязанность знать и помнить боевые и фронтовые подвиги, для того, чтобы ни у кого не было желания переписать историю нашей страны, сомневаться в мощи нашей страны и силе духа нашего народа».
«Мы стоим накануне большого праздника — Дня Победы. Это действительно великий праздник всей нашей страны. Посмотрите, практически все поколения, которые живут на территории нашей страны и других стран отмечает этот праздник. Потому что Великая Отечественная война затрагивает жителей многих стран мира, - сказал в своём выступлении перед «Диктантом Победы» Игорь Быков, руководитель удмуртского республиканского отделения «Боевое братство». - Фашизм - это коричневая чума, которая расползлась по миру с 1939 года. Эта история не должна повториться. Сегодня мы видим, что имеются примеры переписывания истории. Важно, чтобы наши ребябта знали, какой ценой завоёвано счатье. Сегодня перед началом диктанта показывали кадры из фильмов о войне. Я сам участвовал в боевых действиях в трёх горячих точках и скажу: война это страшно. И не только для военных. Она особенно страшна для мирного населения. Война ставит с ног на голову всё. Практически твоё сознание полностью меняется. Молодые ребята, которые в 1941 году 18-20-летнимии попали на фронт, осознавали, что они отдают свою молодую жизнь ради победы , и — это страшно.
Я прослужил 25 лет в армии и скажу, что ни один человек не желает так мира, как военный, потому что мы знаем, что такое война. Я желаю всем вам мирного неба как можно дольше, чтобы не было никаких войн, а у нас после Великой Отечественной войны было 29 локальных войн на территории различных государств. Чтобы не было этих войн, чтобы новые поколения, наши дети, внуки, правнуки, росли под мирным небом, чтобы у нас развивалось государство и было мощное, а сильным оно будет, когда мы будем сохранять память, когда мы будем помнить о наших отцах, дедах, прадедах».
В акции «Диктант Победы» в Удмуртии приняли участие министр образования и науки УР Светлана Болотникова, министр финансов УР Станислав Евдокимов, глава города Ижевска Олег Бекмеметьев, председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин, председатель Общественной палаты Удмуртской республики Рашид Хуснутдинов, депутаты Госсовета Удмуртии. «Диктант Победы» объединяет
Всероссийская историческая акция «Диктант Победы» объединила участников со всех площадок в самом прямом смысле. Перед началом теста мы посмотрели прямое включение из Музея Победы в Москве на Поклонной горе. Генерал-полковник в отставке, почётный профессор Академии военных наук, член Российского союза ветеранов Борис Уткин, дал старт диктанту партийного проекта «Единой России» «Историческая память».
На большом экране включились часы и мы приступили к написанию диктанта. Кстати, любой желающий мог прийти на любую площадку «Диктанта Победы», зарегистрироваться, получить задание и пройти тест из 20 вопросов. Времени на ответы давалось достаточно — 45 минут. Несмотря на то, что диктант добровольный, здесь были свои ограничения: запрещалось пользоваться средствами связи, аудио и видеотехникой и справочными материалами. Нельзя было разговаривать и пересаживаться. У тех, кто нарушит эти запреты результат диктанта может быть аннулирован. Итоги исторической акции «Диктант Победы» будут известны ко Дню России — 12 июня, тогда же подведут состоятся и награждения победителей. Узнать результат диктанта можно будет на сайте диктантпобеды.рф.
Кстати
Площадки «Диктанта Победы» были открыты в 23 государствах: в Абхазии, Австрии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнаме, Германии, Дании, Израиле, Казахстане, Киргизии, Китае, Молдавии, Монголии, Польше, Сербии, Словении, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Чехии и Южной Осетии. Где-то диктант писали всего несколько человек, где-то — десятки.
Елена Бородина Фото Эдуард Карипов
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