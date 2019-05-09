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«Диктант Победы» напишут в Удмуртии

7 мая
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Жители республики смогут проверить свои знания о Великой Отечественной войне.

69291 big «Диктант Победы» напишут в Удмуртии

Сегодня, 7 мая, в Удмуртии наравне с другими регионами страны пройдёт «Диктант Победы». Тестирование сможет пройти любой желающий на 9 площадках республики.

Для участия в акции необходимо пройти регистрацию участников на площадках с 12.30 до 13.30 часов местного времени.

Кроме этого, ответить на вопросы теста можно онлайн на сайте диктантпобеды.рф,. Начало тестирования в 15.00 местного времени.

Мероприятие проходит по всей стране по инициативе партпроекта «Единой России» «Историческая память».

Список площадок проведения «Диктанта Победы» в Удмуртской Республике:

Ижевск:

  1. Государственный Совет Удмуртской Республики, пл.50-летия Октября, д.15

  2. Общественная палата города Ижевска, ул. Пушкинская, 276

  3. Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Дом Дружбы народов», ул. Орджоникидзе, д. 33а

  4. Учебно-научная библиотека имени В.А. Журавлева Удмуртского государственного Университета, ул. Ломоносова, д. 4Б

  5. Профессиональное образовательное частное учреждение «Ижевский техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза», ул. Молодежная, д. 109

  6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №85», ул. Оружейника Драгунова, д.74

  7. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества», ул. Кирова, д.17

  8. Автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Удмуртской Республики «Институт развития образования», ул. Ухтомского, д. 25

Глазов:

  1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко», ул. Первомайская, д. 25

Фото: ulpravda.ru

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