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Дикая рысь, гуляющая по Можге, напугала местных жителей

11 января
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10 января в соцсети ВКонтакте появилось видео, на котором запечатлена рысь, поедающая свою добычу. Жители Можги сняли дикую кошку, гуляющую во дворе жилого дома в городе. И не просто гуляет: животное ест добычу, а остатки затем закапывает в снег.

– Я снимала это видео еще 25 декабря. Мне тогда позвонил сосед и сказал, что к нему во двор забралась рысь. Я не поверила, а потом пришла и увидела все своими глазами. Животное поймало соседскую кошку и съело ее, - приводит слова жительницы Можги «Комсомольская правда».

Чтобы поймать рысь, вызвали охотника. Однако когда он прибыл, необычная гостья уже ушла. Правда, вечером в тот же день она вернулась снова - искала зарытую добычу. Но, когда ничего не нашла, вновь ушла в лес.

Как позже сообщили охотники, рысь оказалась рысенком и малышу дали уйти в лес.

В Минприроды Удмуртии отметили, особей рыси в республике немного, это немногочисленный вид. То, что дикая кошка попала в камеру, да еще и в черте города – очень необычно.

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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