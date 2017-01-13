10 января в соцсети ВКонтакте появилось видео, на котором запечатлена рысь, поедающая свою добычу. Жители Можги сняли дикую кошку, гуляющую во дворе жилого дома в городе. И не просто гуляет: животное ест добычу, а остатки затем закапывает в снег.
– Я снимала это видео еще 25 декабря. Мне тогда позвонил сосед и сказал, что к нему во двор забралась рысь. Я не поверила, а потом пришла и увидела все своими глазами. Животное поймало соседскую кошку и съело ее, - приводит слова жительницы Можги «Комсомольская правда».
Чтобы поймать рысь, вызвали охотника. Однако когда он прибыл, необычная гостья уже ушла. Правда, вечером в тот же день она вернулась снова - искала зарытую добычу. Но, когда ничего не нашла, вновь ушла в лес.
Как позже сообщили охотники, рысь оказалась рысенком и малышу дали уйти в лес.
В Минприроды Удмуртии отметили, особей рыси в республике немного, это немногочисленный вид. То, что дикая кошка попала в камеру, да еще и в черте города – очень необычно.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.