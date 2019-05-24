Первым гостем новой рубрики «Удмуртской правды» стала Татьяна Шумихина, специалист по мониторингу и анализу информационного пространства.
– Татьяна, какая задача стоит перед теми, кто реализует информационную политику органов власти? Как она соотносится с запросом общества на открытость власти?
– Сегодня у людей очень высокий запрос на открытость органов власти. И не просто на открытость, а на диалог простым человеческим языком. Ещё одна важная деталь – скорость реакции органов власти. После того как в нашу жизнь плотно вошли социальные сети, потребность в быстрой и качественной обратной связи только возросла. Можно сколько угодно ругать соцсети за разные моменты: там много негатива, фейков и так далее. Но это же как пианино. Или ты на нём умеешь играть, или оно стоит в углу, и ты об него постоянно мизинцем бьёшься. Соцсети – это новая реальность и уникальный инструмент для выстраивания диалога с людьми. И ориентир для руководителей органов власти – это, в первую очередь, аккаунт Главы Удмуртии и то, как им самим ведётся эта работа. Не случайно он был отмечен как лучший аккаунт среди глав регионов на форуме РИФ+КИБ 2019 в апреле этого года.
– Можно ли поладить с информационной стихией? Какие качества при этом нужны? И соотносятся ли они с управленческой сферой?
– Работа с информацией ни в коем случае не должна быть стихийной. Если говорить про какие-то кризисные процессы, то уже давно описаны все типы кризисов и велосипед изобретать не нужно. Прогноз рисков, построение грамотной информационной работы, в том числе в период каких-либо кризисов, – это самое важное.
А из качеств могу назвать умение оперативно, широко и не всегда стандартно посмотреть на ситуацию и наладить работу.
– На ваш взгляд, что означает для человека, который выполняет управленческие функции, владение словом?
– Умение максимально четко донести свою мысль до окружающих.
– Что вам помогает «разгрузить» сознание? Есть ли у вас такая потребность?
– Конечно, есть. Мне кажется, это нормально – «обнуляться». Помогают две вещи. Очень люблю театр. Как только появляется возможность, хожу на спектакли, детей вожу. Обожаю наши семейные выходы! Мне всё там нравится: и атмосфера, и живые эмоции, и момент проживания «здесь и сейчас» у актёров на сцене, которого нет в кино, и даже воздух особый, театральный.
Ещё у меня есть мой личный эндорфин – Второй концерт Рахманинова в исполнении Дениса Мацуева на фестивале Proms в Лондоне. Эту запись надо смотреть, а не слушать. Там столько страсти! Он играет чуть быстрее, чем в классическом исполнении. Мурашки по коже каждый раз, когда слушаю: никак не могу привыкнуть.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.