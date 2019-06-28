20 июня во время прямой линии руководитель страны ответил на вопросы граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. Разговор с Президентом России продолжался 4 часа 8 минут. За это время глава государства ответил на 81 вопрос, всего на горячую линию поступило более 2,5 миллиона вопросов, преобладающее большинство их касалось социальной тематики. Самым популярным способом обращения, как и в прошлые годы, был обычный, традиционный телефонный звонок. Каждый записывался и обрабатывался оператором, а затем оформлялся в специальную анкету.
За время прямой линии поступило почти 400 тысяч СМС- и ММС-сообщений. В этом году россияне очень активно пользовались приложением «Москва – Путину», с помощью которого можно совершить видеозвонок, поговорить с одним из операторов, написать текстовое сообщение или, например, записать видеообращение. Каждое обращение обрабатывалось, на него также составлялась анкета со всеми контактными данными. Большое преимущество видеовопросов в том, что можно не только рассказать о проблеме, но и сразу показать её. Таким образом, ни одно обращение не остаётся незамеченным, после Прямой линии работа с ними продолжается.
Ещё один очень технологичный способ обратиться к Президенту – зайти в сервис OK Live. Он позволяет выйти напрямую в эфир студии, где идёт прямая линия.
Как и в прошлый раз, в беседе главы государства и граждан участвовали губернаторы и министры. Особенностью прямой линии в этом году стали проблемные репортажи корреспондентов с мест, которые в прямом эфире комментировал Президент страны.
Справка «УП» Первая линия с Президентом России прошла 24 декабря 2001 года, продолжалась она 2 часа 20 минут. В тот раз Владимир Путин успел ответить на 47 из 400 тысяч поступивших вопросов. Рекордной стала прямая линия 2013 года, тогда разговор с главой государства продолжался 4 часа 47 минут. Особенным был и 2015 год, когда был побит рекорд по количеству вопросов – 3,25 миллиона.
В 2017 году прямая линия с Владимиром Путиным состоялась 7 июня 2018 года. За 4 часа 20 минут Президент успел ответить на 79 вопросов. Всего поступило порядка 2,5 миллиона вопросов.
Здравоохранение
Что в России?
Комментируя ситуацию в здравоохранении, Владимир Путин подчеркнул, что в первую очередь необходимо решить вопросы доступности первичного звена здравоохранения, дефицита кадров в регионах и лекарственного обеспечения.
Президент отметил, что в регионах на два процента сократилось количество фельдшерско-амбулаторных пунктов. При этом общее их количество в амбулаторной сети выросло практически на четверть. В 17 регионах, кстати говоря, достаточно благополучных, наблюдается значительное снижение первичного звена здравоохранения как раз в амбулаторной сети. Президент поручил министру здравоохранения России и его коллегам из регионов, а также самим главам регионов обратить особое внимание на эту проблему. Кроме того, Владимир Путин отметил, что в ближайшее время планируется строительство 390 новых и капитальный ремонт 1200 имеющихся ФАПов. В малых населённых пунктах развивается мобильная медицинская помощь. Уже создано 3800 мобильных бригад, в ближайшие три года планируется запустить ещё около 1200 бригад.
В одном из обращений к Президенту прозвучала проблема нехватки медицинских кадров на селе, возникающая чаще всего из-за отсутствия жилья. Владимир Путин подчеркнул, что жильём должны заниматься местные власти, в то время как для обеспечения уровня жизни молодых специалистов выделяются средства из федерального бюджета по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
Что касается проблемы дефицита кадров, решить её можно в первую очередь за счёт повышения уровня заработной платы. Владимир Путин отметил, что в целом по стране зарплаты растут. К слову, у врачей в 2019 году они выросли на 5 процентов, и в среднем по стране составляют 77 тысяч рублей. Средний медперсонал получает 39 тысяч рублей, а младший – 35 тысяч. При этом президент подчеркнул, что зарплаты нужно выравнивать по регионам. Ведь в Москве и Санкт-Петербурге, к примеру, они на порядок выше по сравнению с остальными территориями.
Немало вопросов поступило по лекарственному обеспечению. Люди не могут получить жизненно необходимые препараты. Комментируя ситуацию, Президент обратил внимание на то, что льготное обеспечение жизненно важными препаратами финансируется из двух источников – регионального и федерального бюджетов. В феврале этого года федеральные деньги в размере 156 миллиардов рублей полностью перечислены в регионы. Однако на местах наблюдается сбой по обеспечению некоторыми лекарствами.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова по этому поводу добавила, что в 30 регионах выявлены серьёзные организационные и логистические недоработки. Это и смещение сроков закупок, и неправильное их проведение, и неумение управлять товарными запасами. Такая ситуация наблюдается, как правило, там, где нет нормальной цифровой системы льготного лекарственного обеспечения, и организаторы здравоохранения не знают, на каких складах какие остатки имеются.
Президент в свою очередь добавил, что руководителям регионов, решая проблемы на местах, необходимо расставлять приоритеты, и прежде всего обращать внимание на те, которые касаются здоровья и жизни людей.
Что в Удмуртии?
Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал ситуацию в здравоохранении региона.
– 2019 год объявлен в Удмуртии Годом здоровья. По национальному проекту «Здравоохранение» за три года мы планируем привлечь 2 миллиарда 978 миллионов рублей средств федерального бюджета, в 2019 году – 784 миллиона 700 тысяч рублей. Для обеспечения доступной медицинской помощи в сельских населённых пунктах организована работа мобильных комплексов.
В республике несколько способов записи на приём к врачу: в регистратуре и в электронном виде. С 1 июля через региональный портал государственных и муниципальных услуг можно будет записаться на приём к узким специалистам любой поликлиники. Но это возможно только в том случае, если в поликлинике по месту прикрепления нет специалиста.
В приоритете остаётся повышение кадрового потенциала отрасли. В республике предусмотрены меры поддержки медицинских работников, в том числе бесплатное предоставление земельных участков в собственность молодым специалистам в возрасте не старше 35 лет, имеющим законченное высшее, среднее или начальное профессиональное образование. Медицинские организации заключают договоры со студентами на целевое обучение в Ижевской государственной медицинской академии, Республиканском медицинском колледже. После обучения выпускники возвращаются в организации, с которыми у них заключены договоры.
Для повышения квалификации медработников изменены процедуры допуска к осуществлению профессиональной деятельности. С 2017 года все выпускники Ижевской государственной медицинской академии и Республиканского медицинского колледжа проходят первичную аккредитацию. В 2019 году впервые пройдёт специализированная аккредитация клинических ординаторов.
В начале года были обращения граждан по вопросам льготного обеспечения инсулином. Сейчас актуальность проблемы отсутствует. На уровне Правительства Удмуртской Республики в апреле 2019 года решён вопрос о дополнительном выделении финансовых средств на лекарственное обеспечение больных диабетом.
Цифры
19 ФАПов построено в Удмуртской Республике.
18 введено в эксплуатацию (ожидается сдача ФАПа в Воткинском районе).
47 ФАПов будут заменены в 2020 году по нацпроекту «Здравоохранение».
8 мобильных комплексов для выездной работы будет приобретено в 2019 году.
До 72,6% выросла доля электронной записи на приём к врачу.
578 врачей привлечено в сельские больницы за время реализации программы «Земский доктор».
40 врачей и 12 фельдшеров получили компенсационные выплаты в 2018 году.
75 врачей и 40 фельдшеров получили компенсационные выплаты в 2019 году.
Социальная политика
Что в России?
В ходе прямой линии Владимир Путин рассказал о повышении размера детских пособий. Он напомнил, что недавно в нашей стране ввели новое пособие для семей, где появился первый и второй ребёнок. Его сумма составляет прожиточный минимум для ребёнка в регионе. На получение такой поддержки могут рассчитывать семьи, где доход на человека составляет полтора прожиточных минимума и меньше. С 2020 года эту меру распространят и на те семьи, где доход составляет два прожиточных минимума на человека.
Также президент рассказал об увеличении детского пособия, которое сейчас составляет 50 рублей. По его словам, семьям, где есть дети от полутора до трёх лет, будут выплачивать пособие в размере прожиточного минимума ребёнка. Владимир Путин добавил, что доля семей, на которых распространят эту меру поддержки, может составить 70 процентов.
Что в Удмуртии?
В Удмуртии больше 39 тысяч семей с детьми, в том числе семьи военнослужащих, проходящих срочную военную службу по призыву, получают социальную поддержку от государства. Среди них есть как единовременные, так и ежемесячные выплаты.
Существенную поддержку от государства с 1 января 2018 года получают семьи, в которых появился первый ребёнок. Ежемесячная выплата предоставляется со дня рождения ребёнка до достижения первенцем возраста полутора лет, размер выплаты в 2019 году составляет 9 302 рубля.
По данным статистики, в первом полугодии 2020 года в Удмуртской Республике более 8 тысяч детей достигнут возраста полутора лет. Многие из них будут иметь право на получение пособия от полутора до трёх лет.
Значительную поддержку от государства с 1 января 2018 года получают нуждающиеся в поддержке семьи при рождении после 31 декабря 2017 года третьего и последующих детей. Кроме того, по нацпроекту «Демография» студенческим семьям, в которых оба супруга обучаются по очной форме, оказывается единовременная материальная помощь при рождении ребёнка в размере 100 тысяч рублей. Эта мера направлена на повышение рождаемости в репродуктивном возрасте женщины до 25 лет и на снижение количества абортов.
Цифры
Более 3,7 тысячи семей, родивших первого ребёнка, получают ежемесячную выплату.
Более 17 500 многодетных малообеспеченных семей проживает в Удмуртии.
4 184 семьи получают ежемесячную денежную выплату (до тех пор, пока ребёнку не исполнится 3 года).
45 студенческих семей получили единовременную материальную помощь в первом полугодии 2019 года.
Сельское хозяйство
Что в России?
Прозвучала во время прямой линии и тема поддержки сельхозтоваропроизводителей. Владимир Путин отметил, что основную долю продовольственных товаров на рынок поставляют крупные производства. Но забывать малые, средние фермерские хозяйства нельзя. Фермеры сейчас занимают 12 процентов рынка. Это означает, что объём поддержки больше, чем рынок, который они занимают. Причём в ближайшее время фермеры могут нарастить долю на рынке до 16 процентов, сообщил Владимир Путин. В этом случае государство должно подставить плечо и сделать следующий шаг, тем более что есть сферы деятельности, где без фермерских хозяйств не обойтись.
Что в Удмуртии?
В Удмуртии запущен сельскохозяйственный акселератор «Я – фермер» – образовательная программа для фермеров. В первом потоке обучились больше 200 человек, в их числе главы крестьянских (фермерских) хозяйств. Подобные курсы будут проводиться ежегодно 1 раз в год. Удвоение экспорта продукции АПК – одна из приоритетных задач, в решение которой в 2019 году активно подключилась Удмуртия. Уже реализуются ключевые мероприятия – сельскохозяйственный акселератор «Я – фермер», онлайн-академия «Агропортал» для начинающих и действующих фермеров, конкурсный отбор по предоставлению грантов, разработка региональной программы по развитию сельхозкооперации в Удмуртской Республике. В 2019 году значительно увеличена грантовая поддержка фермеров и кооперативов.
В этом году республика первой из российских регионов осуществила пробную поставку молочной продукции в Китай. Сегодня в списке одобренных экспортёров в КНР – 33 российские компании.
Перспективным направлением также является экспорт льна, рапсового масла, вегенсов (сушёных овощей).
– Начало положено – реализован первый контракт на поставку вегенсов в Казахстан, более чем в 2 раза увеличены посевные площади рапса, – отметил глава Удмуртии. – СПК «Луч» Можгинского района реализовал в Китай короткого льноволокна порядка 110 тонн на сумму более 4 миллионов рублей. ООО «Шарканский льнозавод» в текущем году отгрузил длинное волокно порядка 20 тонн представительствам китайских компаний.
Интерес ко льну в 2019 году значительно возрос, особенно со стороны Китая. Сегодня Минсельхоз Удмуртии взаимодействует с Научно-исследовательским институтом Москвы по разработке технологии производства из льноволокна композитных материалов. В Юкаменском районе реализуется инвестпроект, направленный на открытие производства котонизированного льноволокна. Обсуждается вопрос организации глубокой переработки льна в Глазове.
Цифры
10,2 млн долларов – сумма экспорта сельхозпродукции к 2024 году.
2,4 млн рублей – сумма экспорта сельхозпродукции в 2018 году.
271,8 млн рублей – грантовая поддержка фермеров и кооперативов по всем направлениям в 2019 году.
124,8 млн рублей – грантовая поддержка фермеров и кооперативов в 2018 году.
Обманутые дольщики на особом контроле
После Прямой линии Владимир Путин ответил на вопросы журналистов. Один из них оказался обманутым дольщиком Подмосковья. Президент, комментируя ситуацию, отметил, что к решению проблемы должны подключиться и регионы:
– Во-первых, нужно всех дольщиков выявить, окончательно понять, кто и где является дольщиком, кто и как пострадал. Эта работа ведётся, ведётся работа по обеспечению людей жильём, в том числе и с участием регионального или федерального бюджетов.
Проблема обманутых дольщиков не обошла стороной и Удмуртию. Сегодня в республике 658 договоров по 11 объектам не исполнены в срок. Вопрос защиты прав обманутых дольщиков находится на особом контроле правительства региона. 19 июня на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Удмуртской Республике в центре внимания оказалась именно эта проблема. Удмуртия в числе первых законодательно определила механизмы решения проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Ещё в 2014 году здесь приняли соответствующий закон. По нему 126 дольщиков получили меры поддержки. В настоящее время в реестре 294 человека. В «дорожную карту» в 2019 году попал многоквартирный дом в посёлке Балезино по улице Кооперативной.
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