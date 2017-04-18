В Сарапульском районе юный велосипедист попал под микроавтобус, Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД по Удмуртии, ДТП произошло накануне днем, 17 апреля, на 10 км автодороги Усть-Сарапулка – Непряха.
Установлено, что 9-летний мальчик, спускаясь на велосипеде по левой стороне дороги навстречу потоку транспорта, выехал на проезжую часть, где столкнулся со встречным микроавтобусом ГАЗ. В результате ДТП мальчик получил травмы и госпитализирован.
В преддверии летнего сезона ГИБДД призывает родителей напомнить своим детям основные правила поведения велосипедиста на дороге, а также проверить исправность механического транспортного средства перед его эксплуатацией.
В ГИБДД напоминают: велосипедисты, которым ещё нет 14 лет, могут ездить по дорогам исключительно в жилых зонах или же на специально оборудованных для этого площадках. Разрешая своему ребенку сесть за руль велосипеда, спросите себя, знает ли он основные правила движения, способен ли адекватно реагировать на сложную дорожную обстановку. Для велосипеда обязателен звуковой сигнал, тормоз и светоотражатели.
Позаботьтесь о безопасности своего ребенка!
Фото: 1 отдел УГИБДД по УР
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