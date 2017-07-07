Стартовал IV Всероссийский конкурс социально ответственных девушек «Мисс молодёжь», организуемый Межрегиональным общественным фондом «Мир молодёжи» при поддержке Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.
В соответствии с положением о конкурсе участницы предлагают к реализации социальные акции по выбранным направлениям. В ходе конкурса девушки ведут личные блоги, в которых отражают развитие проектов. Каждой участнице необходимо провести акции в срок до 31 августа 2017 года. Для участия в конкурсе приглашаются девушки в возрасте от 18 до 28 лет. Регистрация участниц открыта на сайте МОФ «Мир молодёжи» (missmolodezh.ru) до 31 июля 2017 года.
Авторы наиболее эффективных проектов выходят в Финал, который состоится в срок до 30 ноября 2017 г. в г. Мурманск. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте МОФ «Мир молодёжи».
«Это необычный конкурс для девушек - не соревнование в красоте, здесь идеальные параметры и блестящая внешность – далеко не главные показатели. Широкая душа, большое сердце, горящие глаза – финалистки конкурса «Мисс Молодежь» обладают именно этими достоинствами. Конкурса такого формата в России не было! Он очень красиво показывает роль девушек, их акции, социальную деятельность, и это самое важное!» - отметила Светлана Журова, олимпийская чемпионка и председатель жюри конкурса.
Фото: minsport18.udmurt.ru
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