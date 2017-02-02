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Девочка-подросток в Глазове наглоталась таблеток после ссоры с другом

2 февраля
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K7kh Девочка-подросток в Глазове наглоталась таблеток после ссоры с другом

Девочка-подросток в Глазове, поссорившись с молодым человеком, наглоталась таблеток и была доставлена в больницу.

Лекарственный препарат, отпуск которого допускается лишь по рецепту врача, несовершеннолетняя свободно приобрела в одной из аптек города, сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Выпив таблетки в неустановленном количестве, девушка с медикаментозным отравлением была доставлена в отделение скорой помощи, где ей оказали медицинскую помощь.

По факту медикаментозного отравления несовершеннолетней Глазовская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об обращении лекарственных средств аптечным пунктом. По результатам проверки в адрес руководителя фармацевтической организации внесено представление с требованием об устранении выявленных нарушений закона.

Согласно Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ, продажа лекарственных препаратов производится на основании предъявляемых покупателями рецептов врачей, оформленных в установленном порядке, а также без рецептов по Перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Фото: pl.com.ua

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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