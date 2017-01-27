Менеджер одной из ижевских коммерческих компаний, находясь в командировке в Селтинском районе, изнасиловал первоклассницу. По данным следственного управления СК России по Удмуртской Республике, преступление было совершено 19 января 2017 года.
28-летний мужчина находился в Селтинском районе в служебной командировке. Около 16 часов, проезжая мимо одного из населенных пунктов, он заметил идущую вдоль дороги 8-летнюю девочку, которая направлялась в детский сад за младшей сестрой. Мужчина остановил автомобиль и, используя беспомощное состояние ребенка, совершил насильственные действия сексуального характера. Через некоторое время он развернул автомобиль и, вновь подъехав к потерпевшей, совершил аналогичные действия.
О случившемся девочка рассказала бабушке, которая обратилась в правоохранительные органы.
По данному сообщению следователем совместно с сотрудниками полиции были незамедлительно организованы мероприятия, направленные на изобличение злоумышленника. Ребенок запомнил одну из цифр номера автомобиля. Были установлены свидетели, проезжавшие в указанное время на автомобилях в районе места совершения преступления, от которых получено описание автомобиля. В дальнейшем при изучении записей наружных камер видеонаблюдения следователь обратил внимание на подобный автомобиль, имеющий на корпусе информацию рекламного характера об услугах по поставке чистящих средств предприятиям сельскохозяйственной отрасли. Эти данные позволили установить компанию, командировавшую своего сотрудника в Селтинский район. Злоумышленник был в тот же день задержан
По факту совершения сексуального насилия над первоклассницей в отношении 28-летнего ижевчанина возбуждено и расследуется уголовное дело. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Назначены комплексные судебные психолого-психиатрические экспертизы в отношении обвиняемого и потерпевшей. Ребенку оказана помощь психолога. За совершение преступления предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.
Фото: bisnestravel.ru
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