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Детский технопарк появится в столице Удмуртии

17 января
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Технопарк откроют на базе Республиканского центра детского и молодежного инновационного творчества «Технотроника».

1459148500 v jugre otkryvajutsja pervye v rossii detskie tehnoparki kvantorium Детский технопарк появится в столице Удмуртии

В 2017 году Удмуртия получит средства из федерального бюджета на создание детского технопарка. Региональная концепция будущего технопарка «Кванториум» победила в отборе на предоставление субсидий субъектам России, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки УР.

В Ижевске детский технопарк откроют на базе Республиканского центра детского и молодежного инновационного творчества «Технотроника».

По условиям отбора, на создание новой площадки дополнительного образования до 30% суммы необходимо внести из средств регионального бюджета и еще 20% от стоимости комплекса - должны вложить частные компании в рамках государственно-частного партнерства.

Справка:

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

В «Кванториум-Технотроника» обучение будет организовано по пяти направлениям-квантумам: «ИТ-квантум», «Дополненная и виртуальная реальность», «Робоквантум», «Аэроквантум» и «Промдизайн». Детский технопарк откроет школьникам широкие возможности для технического творчества и знакомства с инженерными профессиями.

Фото: svopi.ru

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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