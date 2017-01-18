В 2017 году Удмуртия получит средства из федерального бюджета на создание детского технопарка. Региональная концепция будущего технопарка «Кванториум» победила в отборе на предоставление субсидий субъектам России, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки УР.
В Ижевске детский технопарк откроют на базе Республиканского центра детского и молодежного инновационного творчества «Технотроника».
По условиям отбора, на создание новой площадки дополнительного образования до 30% суммы необходимо внести из средств регионального бюджета и еще 20% от стоимости комплекса - должны вложить частные компании в рамках государственно-частного партнерства.
Справка:
Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.
В «Кванториум-Технотроника» обучение будет организовано по пяти направлениям-квантумам: «ИТ-квантум», «Дополненная и виртуальная реальность», «Робоквантум», «Аэроквантум» и «Промдизайн». Детский технопарк откроет школьникам широкие возможности для технического творчества и знакомства с инженерными профессиями.
Фото: svopi.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.