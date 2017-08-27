Весной нынешнего года родительское сообщество всколыхнули новости о том, что несовершеннолетние подростки стали участниками несанкционированных политических акций, шествий и митингов. В Удмуртии школьники участвуют в политической жизни не так активно, но и у нас различные оппозиционные движения активно вербуют сторонников, в первую очередь, среди молодежи. При этом, в отличие от невинных подростков, взрослые активисты имеют не слишком лицеприятный бекграунд – здесь и уголовники, и педофилы, и люди, имеющие проблемы с психикой. Как реагировать на гражданскую активность своего ребенка и какие опасности грозят несовершеннолетнему на митингах - именно об этом шел разговор в программе «Новая студия» радио «Моя Удмуртия». Её участниками стали: - заместитель министра, начальник отдела социальных молодежных программ и профилактики Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики Дмитрий Гавриков; - заместитель начальника управления муниципальной милиции администрации Ижевска Дмитрий Шуклин; - психолог, директор республиканского методического центра «Психолог Плюс» Елена Вологжанинова, - сотрудник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МВД России по Удмуртской республике Лиана Яковлева.
- Итак, если у ребенка вдруг возникает желание выразить свою гражданскую позицию и пойти на митинг, как на это реагировать родителям? Радоваться, что вы воспитали человека с активной гражданской позицией или насторожиться - почему именно такую форму выражения своих взглядов выбрал ваш ребенок?
Елена Вологжанинова: Ну, во-первых, порадоваться, что ваш ребенок взрослеет. А во-вторых, все-таки уточнить, действительно ли это выражение гражданской позиции? А может быть, просто желание составить кому-то компанию. Здесь очень важно выстроить диалог с подростком. Все мы знаем, что подростковый возраст характеризуется глобальной противоречивостью. С одной стороны, они хотят быть самостоятельными и выражать свою позицию, с другой стороны, все равно хотят быть как все, быть в сообществе. На это противоречии очень многое выстраивается. Бесполезно убеждать подростка в том, что он не прав и ничего не понимает в жизни. Для подростков все равно есть какие-то авторитеты, даже если это не мы. Есть авторитетные люди, на которых они ссылаются, про которых много говорят. Так что в разговоре можно взять за пример каких-то его кумиров, которые тоже так или иначе выражают свою гражданскую позицию, но без оппозиционных, деструктивных моментов. Важно говорить о том, что вы уважаете точку зрения подростка. И предлагать альтернативу.
Дмитрий Гавриков: Безусловно, у своего ребенка я бы сначала спросил, какая тематика митинга, кто его проводит, чтобы понимать исходные данные. Насколько увлеченность моего ребенка этим мероприятием соответствует его настроениям, ну и моим тоже. Потому что, если это будет митинг памяти павшим в войнах, или день солидарности в борьбе с терроризмом, я безусловно только буду "за". Если же это будет какая-то непонятная системная оппозиция с мутными личностями в качестве организаторов, для меня это будет повод поговорить на эту тему дополнительно, понять, откуда у него такие взгляды зародились, что он думает по этому поводу. В 16-14 человек это уже уверен, что он взрослый, со сформировавшимся мировоззрением, несмотря на то, что он еще несовершеннолетний. Но в этом возрасте они все ведомые еще. Этот тот возраст, когда подростки достаточно внушаемы.
- На несанкционированных митингах и собраниях, в том числе и в Ижевске, часто присутствуют очень подозрительные личности, вплоть до уголовных элементов, которые посещают митинги с присутствием детей с завидной регулярностью. Что делать, если родители видят, что ребенок попадает под чье-то дурное влияние, как этому противостоять? Как запретить своему ребенку участвовать в таких сомнительных мероприятиях, не унижая его достоинство при этом? Как грамотно ему разъяснить, что это может быть пагубным для него?
Дмитрий Гавриков: Говорить с ним об этом, честно, спокойно и откровенно. Говорить о том, что митинг, особенно незаконный, это, как правило, интересы определенной группы людей, которые могут использовать подростка для каких-то своих целей. Что на митингах часто бывают педофилы, распространители наркотиков, которые могут воспользоваться эффектом доверия, который возникает у подростка в отношении своих якобы "единомышленников". Человек в 14-16 лет уже не маленький ребенок, он должен полностью отдавать себе отчет в том, что его участие в несанкционированных мероприятиях может огромное клеймо наложить на всю его дальнейшую жизнь, на его карьеру, доступы к некоторым видам службы, деятельности.
Елена Вологжанинова: На митинги ведь идут не все дети, туда идут определенная категория очень активных подростков, которые в школе не востребованы со своей мега-активностью. Ему хочется высказать свой протест, и здесь можно более глобально это сделать, в политическом смысле. В том числе дать возможность выйти наружу каким-то агрессивным внутренним порывам. И получить ощущение, что я взрослый, меня признают. Но о последствиях должны подумать и оценить их, в первую очередь, родители.
Лиана Яковлева: Взрослые организаторы митингов могут привлечь несовершеннолетних к нарушению общественного порядка, совершению противоправных действий. Надо помнить, что до 16 лет ответственность за детей несут их родители. Если подростка задержали за какие-то противоправные действия, родители будут платить штраф, а ребенок окажется на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних. Впоследствии этот факт может отразится на службе в армии, трудоустройстве, госслужба им закрыта. Родителям надо десять раз подумать, отпускать ли ребенка на митинг. Также школьные учителя, руководители должны говорить о тех последствиях, которые наступают за те или иные действия. Например, за размещение поста в интернете, призывающего к насилию или противоправным действиям.
Дмитрий Шуклин: Хочу напомнить, что в Ижевске, например, всего 4 места, которые оборудованы для проведения митингов и общественных акций - это Сквер Победы, Центральная площадь между кинотеатрами "Россия" и "Ижсталь", площадь у Монумента Дружбы народов и площадь у памятника Ленину. Они находятся под видеонаблюдением и в случае каких-то беспорядков, экстренной ситуации оттуда можно быстро эвакуировать людей. Если массовое мероприятие согласовано с администрацией города, безопасность на нем обеспечивает не только организатор, но и сотрудники правоохранительных органов. Если же митинг незаконный, проводится непонятно где, тут уже отвечать за безопасность участников приходится им самим. Нужно помнить об этом. Не все такие митинги проходят мирно, а часто организаторы специально распаляют людей. Когда большое количество человек находится в одном месте, может возникнуть эффект толпы, подъем эмоций, волнение. Одно слово может вызвать агрессию или панику в толпе, и все может закончиться физическими травмами, увечьями для этого же подростка. Таких случаев достаточно. Что в этом случае делать? Надо постараться сразу же уйти из центра толпы, прислониться к стене, дереву, найти какую-то опору, которая поможет защититься и не быть затоптанным.
Что делать подростку, если в толпе кто-то посягает на его границы или он становится объектом чьего-то криминального интереса?
Дмитрий Гавриков: Безусловно, как можно скорее оградить себя от чужих поползновений. Эмоционально можно отреагировать, крикнуть, чтобы отпугнуть злоумышленника, привлечь внимание других людей. Никуда не ходить с малознакомыми людьми. Конечно, здесь еще вопрос влияния и степени доверия. Если ребенок уже попал под влияние этой личности сомнительной, гораздо сложнее его оттуда вытащить. Поэтому мы и говорим о том, что с подросткам надо обязательно разговаривать, быть в курсе его взглядов и интересов, говорить о саморазвитии, предлагать альтернативу. Подросток постоянно должен быть занят. Это период формирования личности, и родители должны прививать своему ребенку уважение к законам государства, в котором он живет. Хочешь высказать свое мнение - иди на выборы, проголосуй. Есть много способов проявлять гражданскую активность - помогать больным, бездомным животным, детям. А если ты сегодня пошел на митинг, а завтра не помог больному человеку, это не гражданская позиция. Самосознание гражданина начинается с роста самосознания.
Александра Григорьева Фото Vv.moscow-mw.ru
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