Общероссийская новогодняя ёлка, в которой примет участие делегация от Удмуртской Республики, пройдет в Кремле 26 декабря.
В состав делегации вошли 44 ребенка - отличники учебы, победители республиканских, всероссийских и международных конкурсов и соревнований, кадеты кадетских корпусов ПФО, воспитанники детских домов и школ-интернатов, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки УР.
В Кремлёвском Дворце для ребят, прибывших со всей страны, будет показана новогодняя сказка. Для нашей делегации кроме елки запланирована и культурная программа.
В начале января в Москву отправятся еще 9 школьников Удмуртии. По приглашению столичного правительства они примут участие в новогодней праздничной программе. На новогодних елках Москвы побывают также и 10 детей-сирот - воспитанников детских домов республики.
Еще 20 школьников республики отправятся в Нижний Новгород, где 28 декабря примут участие в Новогодней елке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
Фото: old.amurpress.ru
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