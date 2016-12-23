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Дети из Удмуртии отправятся на Кремлёвскую новогоднюю ёлку

21 декабря
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В состав делегации вошли 44 ребенка - отличники учебы, победители республиканских, всероссийских и международных конкурсов и соревнований, кадеты кадетских корпусов ПФО, воспитанники детских домов и школ-интернатов.

27708 x922 Дети из Удмуртии отправятся на Кремлёвскую новогоднюю ёлку

Общероссийская новогодняя ёлка, в которой примет участие делегация от Удмуртской Республики, пройдет в Кремле 26 декабря.

В состав делегации вошли 44 ребенка - отличники учебы, победители республиканских, всероссийских и международных конкурсов и соревнований, кадеты кадетских корпусов ПФО, воспитанники детских домов и школ-интернатов, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки УР.

В Кремлёвском Дворце для ребят, прибывших со всей страны, будет показана новогодняя сказка. Для нашей делегации кроме елки запланирована и культурная программа.

В начале января в Москву отправятся еще 9 школьников Удмуртии. По приглашению столичного правительства они примут участие в новогодней праздничной программе. На новогодних елках Москвы побывают также и 10 детей-сирот - воспитанников детских домов республики.

Еще 20 школьников республики отправятся в Нижний Новгород, где 28 декабря примут участие в Новогодней елке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

Фото: old.amurpress.ru

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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