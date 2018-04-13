Задача участников конкурса выбрать одну из пяти номинаций, изготовить в ходе совместного творчества (дети и родители) поделку из любого материала, раскрывающую тему выбранной номинации. Далее необходимо сфотографировать свою работу и до 13 мая отправить файл на электронный адрес: org_alt@mail.ru. Дождаться выбора главного жюри конкурса, а также поучаствовать в он-лайн голосовании, которое будет проходить с 18 по 27 мая на сайте susanin.news. Победители номинаций получат призы от партнеров.
Ренат Фахразеев, директор компании «Орешки в Ижевске»
У меня у самого двое детей, младший ходит в сад, а старший – в школу. Хотелось бы, чтобы и наш сад поучаствовал в конкурсе «Маленький архитектор».
Для победителей в номинации «Зеленый город» мы подготовим подарки, достойные маленьких архитекторов – вкусные орехи, цукаты, конфеты.
«Орешки в Ижевске» предлагают жителям Ижевска различные виды орехов, в том числе и экзотические, сухофрукты, растительные масла, восточные сладости, специи, конфеты и снеки. Всё это можно заказать с доставкой домой или на работу.
Организаторы: Информационно-методический центр "Альтернатива" и Управление дошкольного образования и воспитания Администрации города Ижевска при поддержке LOVE RADIO 97,8 FM в Ижевске.
Список номинаций, заявку для участия, положение о конкурсе и другие подробности смотрите в группе Вконтакте vk.com/loveradioizh и на сайте организаторов https://alt.izh.one/!
Партнер номинации «Ижевск – Зеленый город» – Компания "Орешки в Ижевске".
Орехи, сухофрукты, снэки и многое другое.
Подробная информация в группе ВКонтакте https://vk.com/oreshkii.
Заказ продукции по телефону 916-917
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.