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Дети города Ижевска могут почувствовать себя в роли архитектора города!

13 апреля
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Со 02.04.18 по 31.05.18 в Ижевске проходит городской конкурс «Маленький архитектор» среди воспитанников детских садов, их родителей и педагогов!

%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b8 01 Дети города Ижевска могут почувствовать себя в роли архитектора города!

Задача участников конкурса выбрать одну из пяти номинаций, изготовить в ходе совместного творчества (дети и родители) поделку из любого материала, раскрывающую тему выбранной номинации. Далее необходимо сфотографировать свою работу и до 13 мая отправить файл на электронный адрес: org_alt@mail.ru. Дождаться выбора главного жюри конкурса, а также поучаствовать в он-лайн голосовании, которое будет проходить с 18 по 27 мая на сайте susanin.news. Победители номинаций получат призы от партнеров.

Ренат Фахразеев, директор компании «Орешки в Ижевске»

У меня у самого двое детей, младший ходит в сад, а старший – в школу. Хотелось бы, чтобы и наш сад поучаствовал в конкурсе «Маленький архитектор».

Для победителей в номинации «Зеленый город» мы подготовим подарки, достойные маленьких архитекторов – вкусные орехи, цукаты, конфеты.

«Орешки в Ижевске» предлагают жителям Ижевска различные виды орехов, в том числе и экзотические, сухофрукты, растительные масла, восточные сладости, специи, конфеты и снеки. Всё это можно заказать с доставкой домой или на работу.

Организаторы: Информационно-методический центр "Альтернатива" и Управление дошкольного образования и воспитания Администрации города Ижевска при поддержке LOVE RADIO 97,8 FM в Ижевске.

Список номинаций, заявку для участия, положение о конкурсе и другие подробности смотрите в группе Вконтакте vk.com/loveradioizh и на сайте организаторов https://alt.izh.one/!

Партнер номинации «Ижевск – Зеленый город» – Компания "Орешки в Ижевске".

Орехи, сухофрукты, снэки и многое другое.

Подробная информация в группе ВКонтакте https://vk.com/oreshkii.

Заказ продукции по телефону 916-917

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