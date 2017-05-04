В Удмуртии готовится к открытию первый в регионе детский технопарк «Кванториум». В нем школьники будут реализовывать проекты в области робототехники, программирования, виртуальной и дополненной реальности, беспилотных систем и промышленного дизайна.
Планируется, что детский технопарк откроется в сентябре этого года на базе Республиканского центра молодежного и детского инновационного творчества «Технотроника». В нем будут обучаться 800 детей.
В феврале и марте прошел отбор будущих педагогов технопарка. Десять педагогов, показавших лучшие результаты в тестировании, с 12 по 24 мая пройдут обучение в действующих технопарках Москвы и в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Среди других направлений учебная сессия будет включать обучение работе со специальным оборудованием технопарка «Кванториум» - 3D-сканерами, квадрокоптерами, новейшими фрезерными и лазерными станками Hi-Tech цеха, наборами робототехники.
Также в Москве педагоги научатся формировать у школьников-кванторианцев Soft Skills - поведенческие и личностные навыки, позволяющие управлять проектом и быть эффективным членом команды.
Фото: udmurt.media
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