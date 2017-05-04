Главная » Десять педагогов Удмуртии станут наставниками кванторианцев

Десять педагогов Удмуртии станут наставниками кванторианцев

3 мая
0
E348f25ad80bfdf41b279e51312a1ca2 Десять педагогов Удмуртии станут наставниками кванторианцев

В Удмуртии готовится к открытию первый в регионе детский технопарк «Кванториум». В нем школьники будут реализовывать проекты в области робототехники, программирования, виртуальной и дополненной реальности, беспилотных систем и промышленного дизайна.

Планируется, что детский технопарк откроется в сентябре этого года на базе Республиканского центра молодежного и детского инновационного творчества «Технотроника». В нем будут обучаться 800 детей.

В феврале и марте прошел отбор будущих педагогов технопарка. Десять педагогов, показавших лучшие результаты в тестировании, с 12 по 24 мая пройдут обучение в действующих технопарках Москвы и в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Среди других направлений учебная сессия будет включать обучение работе со специальным оборудованием технопарка «Кванториум» - 3D-сканерами, квадрокоптерами, новейшими фрезерными и лазерными станками Hi-Tech цеха, наборами робототехники.

Также в Москве педагоги научатся формировать у школьников-кванторианцев Soft Skills - поведенческие и личностные навыки, позволяющие управлять проектом и быть эффективным членом команды.

Фото: udmurt.media

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо