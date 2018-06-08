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Десять литров молока – не вариант. Минсельхозпрод корректирует аграрную политику

7 июня
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Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Ольга Абрамова на встрече с журналистами рассказала о предварительных итогах посевной кампании, текущем финансовом состоянии хозяйств и закупочных ценах на молоко, перспективах развития молочной и льняной отраслей, доведении субсидий, ожидаемой санации слабых предприятий.

%d0%90%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b0 Десять литров молока – не вариант. Минсельхозпрод корректирует аграрную политику

Субсидии

– Посевная кампания в республике завершается, – сообщила Ольга Викторовна. – Но самая трудная и дорогостоящая стадия полевых работ ещё впереди – это кормозаготовка и уборка зерновых. В конце июня – августе мы планируем довести субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники, строительство и модернизацию ферм, сданных в 2017 году, на поддержку племенного животноводства и остаток средств по несвязанной поддержке. На 24 мая выдано всего 854,3 миллиона рублей. Из них 750 миллионов – на поддержку молочного производства. В прошлом году эта цифра составляла 400 миллионов рублей. Мы выходим в Госсовет Удмуртии с предложением рассмотреть возможность увеличения бюджета отрасли на сумму 300 миллионов рублей. Будем обращаться к депутатам до тех пор, пока нас не услышат. Понятно, решение всецело зависит от увеличения доходов республиканского бюджета. Из федерального бюджета дополнительных поступлений в этом году уже не будет. Нужно использовать и свои внутренние резервы, то есть оптимизировать себестоимость.

Цена и качество молока

– Среднесуточный надой молока сегодня составляет 17,2 килограмма. На аналогичный период прошлого года – 16,9 килограмма, 2016– го – 17,1 килограмма. Однако есть опасения, как мы будем работать в июле – августе – резко снизилось качество молока. Если в прошлом году мы реализовывали 80 процентов молока высшим сортом, то в данный момент – только 70 процентов. Тому есть и объективные, и субъективные причины. В частности, начал работать техрегламент, который ужесточил требования к качеству сырого молока по многим показателям. Сортность – это то, что определяет цену закупа. На сегодня в республике средняя закупочная цена сложилась на уровне 18,70 рубля за килограмм. Она практически сравнялась с себестоимостью. Текущая цена на сырое молоко сложилась не сегодня и не вчера. Это результат изменений, которые начали происходить с 2016 года. Связаны они со снижением покупательной способности населения и потребления молока, резким ростом закупочных цен в предыдущие периоды. Невозможно преодолеть эти тенденции одним повышением закупочных цен. К сожалению, пришли и к тому, что наш рынок фактически регулируется не нами. Условия диктуют 5– 6 крупных игроков. У нас сегодня очень непростые дни! Нам их нужно пережить вместе. Не идя на поводу у необдуманных решений по сокращению поголовья! Будет трудно, но вместе мы переживём этот год.

Поддержка кооперации

– Мы намерены увеличивать поддержку кооперативов. В рамках федерального бюджета они могут рассчитывать на грант в пределах 70 миллионов рублей. Будет поддерживаться малая молочная переработка, создаваемая кооперативами. Проекты по созданию мини– цехов по переработке молока будут реализовываться и на базе райпо. Нам сегодня интересен любой способ реализации молока, мы за конкуренцию. Она появится, когда в республике откроются два– три завода мощностью 50– 60 тонн в сутки. Продолжаются переговоры и с транснациональными компаниями.

Программа «Миллион тонн молока»

– Миллион тонн молока – красивая цифра. По поводу неё есть много разных оценок. Наша позиция сводится к тому, что надо идти к этому рубежу. Тот, кто работает в отрасли, знает, что если сегодня корова даёт 6,5 тысячи килограммов молока в год, то завтра её продуктивность должна составить 6,6– 6,7 тысячи. Иначе мы получим генетическую деградацию. Но сейчас не время для суперамбициозных задач. Надо понимать, что это молоко куда– то надо реализовать, а на готовую продукцию найти потребителя. Потребление молока и молочных продуктов ежегодно снижается. Удмуртия сегодня производит 490 килограммов молока на душу населения, а объём потребления составляет только 264 килограмма. В России – 240 килограммов. Медицинская норма потребления – 392 килограмма. При этом ещё ведётся очень серьёзная пропаганда отказа от потребления молока. Надоить 1 миллион мы должны к 2025 году. Концепция развития молочной отрасли до 2025 года разработана. Мы готовили её при поддержке самих производителей, КОМОС ГРУПП, СОЮЗМОЛОКО. В июне концепция будет представлена на общественное обсуждение.

Молочные интервенции и новшества в господдержке

Молочные интервенции при нынешней волатильности на рынке проводить очень рискованно. По условиям, государство в начале года закупает готовую продукцию в резервный фонд, и если до осени не удастся реализовать её, переработчики должны будут выкупить обратно, поскольку молочная продукция имеет ограниченный срок хранения.

Порядок предоставления средств господдержки в 2019 году претерпит существенные изменения. Уже разрабатывается проект «Субсидия – единое окно». После его запуска получатели субсидий смогут предоставлять документы в электронном виде, а также через портал госуслуг. В проработке находится вопрос проектного финансирования строительства молочных ферм. Что же касается субсидии на повышение продуктивности, то её получат не все. Те хозяйства, которые сегодня доят на корову 10 л молока в сутки, должны понимать, что у них есть два варианта: либо ничего не получить от государства, либо пересмотреть свои возможности по повышению продуктивности. Для того, что получать 13– 15 л в сутки, достаточно накормить корову.

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Автор статьи

Павел ВЕТРОВ Все материалы этого автора

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