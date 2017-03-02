3 марта в Ижевске откроется Х Международный фестиваль циркового искусства. Юбилейная программа собирает под куполом ижевского цирка победителей фестивалей прошлых лет, уже доказавших свое звание лучших артистов современного мирового цирка, поэтому конкурса на этот раз не будет: только 11 гала-представлений, в которых каждый номер – «призового» класса.
История цирка пишется в Ижевске
О том, что фестиваль в честь десятилетия изменит формат, стало известно сразу по завершении IX фестиваля в марте прошлого года: такое решение, посовещавшись с коллегами, принял председатель жюри фестиваля Дмитрий Иванов. По его словам, необходимо было отметить первый юбилей фестиваля таким шоу, который вновь напомнил бы мировому цирковому сообществу, что Ижевск окончательно и бесповоротно стал одной из цирковых столиц.
Звучит амбициозно, но вся история ижевского фестиваля – череда немыслимых достижений и побед. Девять лет назад, в феврале 2008-го, он стал единственным (!) интернациональным цирковым форумом в России за пределами Москвы, при этом с первого же года был заявлен такой состав участников, который позволял Ижевску не краснея приглашать сюда ведущих цирковых импресарио и директоров европейских цирков и фестивалей.
Год за годом конкурсные программы собирали в Удмуртии артистов экстра-класса – и признанных мастеров, уже увенчанных многочисленными званиями и наградами, и новичков, которые с отчаянной дерзостью юности демонстрировали немыслимые трюки и шоу нового поколения. Полный список участников и призеров фестиваля будет похож на энциклопедию из серии «кто есть кто в мировом цирке»: невероятно техничные китайские акробаты, слаженность работы и сложность трюков которых стали легендой циркового искусства; монгольские акробаты на подкидных досках, демонстрирующие феноменальную ловкость; жонглеры, воздушные гимнасты и акробаты с разных континентов, создающие не просто трюковые, но умные, сложные, философские номера; «штучные» исполнители редчайших жанров от оригинального баланса до чревовещания и, разумеется, дрессировщики. Запашные, Дуровы, Дементьевы-Корниловы, Майхровские… Без всякого преувеличения можно утверждать, что ни один цирк в стране за пределами Москвы не принимал в такой короткий срок (всего 9 конкурсных лет!) столько артистов первой величины, которые представляли бы самые сильные, самые эффектные свои номера и аттракционы.
– Ижевский фестиваль входит в десятку лучших фестивалей Европы по уровню артистов, которые принимают в нем участие ежегодно, - признает вице-президент международного циркового фестиваля в Монте-Карло, бессменный член жюри ижевского циркового форума Урс Пилс.
Радость без волнения
Каждый раз перед фестивалем зрители, раскупавшие билеты на все представления фестиваля подчистую за несколько месяцев до его начала, пребывали в состоянии ажитации: кто из «великих» приедет на этот раз, кто станет бесспорным фаворитом жюри и зала? А затем нервничали – совпадут ли мнения жюри и их собственные симпатии. Оба этих повода для волнения организаторы фестиваля решили устранить: на юбилее будут только великие, а борьбы за Медведей ижевского феста не будет вовсе – у каждого из участников праздничных гала-концертов они уже есть.
Сначала планировалось воссоздать хронологию всех прошлых фестивалей, пригласив на него победителей каждого года начиная с 2008-го. Оказалось, что для этого слишком много препятствий – прежде всего, насыщенная гастрольная жизнь артистов, расписанная на годы вперед. Например, Наталья Майхровская и Салих Гаязов, дрессировщики морских млекопитающих, золотые призеры фестиваля 2014 года, сейчас находятся в трехлетнем турне по Китаю, прервать которое хотя бы на несколько дней нет никакой возможности.
И все же мы получим возможность встретиться с артистами, которые покорили наши сердца на первых фестивалях. Выступят в гала-представлениях клоуны Сергей Просвирнин-старший и Сергей Просвирнин-младший – лауреаты Первого фестиваля. Подтвердила свое участие в программах аргентинская артистка Элен Крамер, получившая Серебряного Медведя на Втором фестивале за номера в жанрах эквилибр и каучук. Снова выйдут на манеж триумфаторы Второго фестиваля (2009 год) – дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов и его индийские слонихи, только что отработавшие на ижевском манеже целый месяц на полных аншлагах.
Возвращение чуда
Одним из самых обсуждаемых на фестивале 2012 года стал номер Майоко Шиды Риголо из Японии в жанре оригинальный баланс. Босая женщина в длинном белом сарафане без всяких подручных средств, веревочек и креплений выстроила тогда в воздухе невероятную композицию из веток столетней пальмы с острова Хоккайдо. Весь фокус состоял в том, что веточки, не падая на пол и не рассыпаясь, удерживались в заданном артисткой положении при помощи сохранения общего равновесия, которое им задавало… одно перо. Этот номер выходил за рамки привычного цирка – он казался медитацией, актом изобразительного искусства, духовной практикой.
– Это уникальный философский номер! Я впервые в жизни такое вижу, – говорил тогда Андрей Дементьев-Корнилов (в тот год он был одним из членов жюри). – На мой взгляд, перо, которое японка кладет на пальмовые веточки, символизирует мысль человека, а сами веточки – его большие дела. Я считаю, этот номер о том, что порой нам для великого дела достаточно одной только правильной мысли – маленького белого перышка. И вот спустя пять лет Майоко возвращается в Ижевск, чтобы повторить свой уникальный номер.
Звезда, открытая на фестивале
Снова выступят в Ижевске артисты, которые свои первые большие награды получили именно здесь. На фестивале 2013 года не только для зрителей, но и для экспертов абсолютным открытием стал дрессировщик Виталий Смолянец с номером «Империя львиц» - международное жюри аплодировало ему стоя и без сомнений вручило золотой приз.
Смолянец работает с самыми опасными хищниками - алжирскими львицами и тиграми и демонстрирует чудеса дрессуры! Огромные кошки, которые огрызаются друг на друга, сидя на тумбах, и угрожающе бьют воздух лапами с выпущенными когтями, человека слушаются беспрекословно и делают трюки, подтверждающие, что в основе их взаимоотношений с человеком - доверие. Виталий Смолянец кладет тончайшую говяжью отбивную себе на горло - и львица аккуратно слизывает мясную полоску, не причинив вреда беззащитному в этот момент дрессировщику. Потом он и вовсе берет кусок мяса в зубы, а львица принимает угощение, практически вылизывая лицо хозяина. В обоих этих трюках Смолянец откидывает палку дрессировщика, показывая, что полностью доверяет животному. Кульминацией этого доверия становится финальный трюк, когда он отдает палку львице, и она уносит ее с манежа в зубах, как собака.
– Палка дрессировщика - это символ его власти над животным. Хищник должен опасаться ее, знать, что не имеет права к ней прикоснуться.
Когда Виталий Смолянец отдает свой «жезл власти» в зубы львице, он выводит дрессуру на новый уровень, - говорил тогда член жюри, заместитель гендиректора Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Александр Огурцов.
Между прочим, в цирк Смолянец попал почти случайно, придя туда однажды… устраиваться водителем:
– Так бы и работал, но там была львица – ласковая, как собака. Мы с ней подружились, и я решил попробовать самостоятельно поработать с животными. Через 8 лет появился аттракцион, репетиционной площадкой для которого, кстати, тоже был ижевский цирк.
Вдохновение, подаренное Удмуртией
Проще всего было «заманить» обратно в Ижевск лауреатов прошлого года, и теперь у ижевчан появилась возможность вновь увидеть Синьцзянскую акробатическую труппу «Лебединое озеро» с их уникальным групповым эквилибром на музыку Чайковского. По словам режиссера Ли Ксининг, Золотого медведя в Ижевске ей и ее артистам удалось добиться, соединив традиции китайского и русского цирка:
– Пекинский цирк весьма заметно отличается от российского. У нас ставку делают на максимальную сложность и эффектность трюков, добиваются, чтобы зрители ахнули, не веря, что люди способны делать такие немыслимые вещи. Если режиссер в китайском цирке видит, что можно еще немного усложнить номер, он обязательно сделает это. Но при таком подходе артисты оказываются сосредоточены на трюковой части, у них уже не остается резервов для проработки художественного образа. В России же цирк артистичен, поэтичен, здесь добиваются того, чтобы номер запомнился не только сложностью, но и красивой образностью. Создавая номер «Лебединое озеро», я хотела привнести в китайский цирк эту артистичность российского цирка. И, конечно, работать в Удмуртии, на родине Чайковского – честь для нас, поэтому возвращения мы ждем с особенным нетерпением. Надеемся, вы тоже.
ЦИТАТА
Дмитрий ИВАНОВ, генеральный директор компании «Росгосцирк»:
– Когда мы задумывали фестиваль, невозможно было предугадать, каким он станет через 10 лет. Теперь можно с уверенностью сказать: фестиваль обрел свое лицо и свою известность благодаря талантливым участникам и особому соревновательному духу. Но на этот раз жюри не будет оценивать работу артистов. Сегодня мы решили пригласить на фестиваль тех, кто в течение прошедшего десятилетия становился его лауреатом и собственным мастерством доказывал свое лидерство. На нынешнем фестивале победителей не будет, но выиграют все – ведь в программу включены его лучшие номера, представляющие гордость и славу мирового циркового искусства.
КСТАТИ
Начиная с 2008 года на цирковых фестивалях в Ижевске побывало около 170 000 зрителей. В конкурсных программах фестиваля принимали участие около 1 000 артистов из 43 стран мира (Северной и Южной Америки, Азии, Восточной и Западной Европы).
На фестивалях было вручено 26 золотых, 31 серебряная и 34 бронзовые награды. Членами международного жюри в разные годы становились более 40 известных продюсеров, режиссеров, артистов, президентов международных фестивалей.
На Десятом фестивале выступят более 210 артистов из 15 стран (Китая, Монголии, США, Швейцарии, Аргентины, Болгарии, Эфиопии, Вьетнама, Германии, Японии, Украины, Ис- пании, Северной Кореи, Италии, России). 11 гала-представлений увидят около 20 тысяч зрителей.
Фото: Александр ГОРБУНОВ
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