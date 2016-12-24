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Деревья в Воткинске к Новому году нарядят в вязаные «одёжки»

24 декабря
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Artstrit19 Деревья в Воткинске к Новому году нарядят в вязаные «одёжки»

В канун Нового года в Воткинске стартовала акция «Вместе теплее». Проводит ее городской Музей истории и культуры, сообщает Воткинск.NET.

В рамках акции взрослые и дети украсят деревья в городе вязаными «одёжками». Присоединиться к акции может любой желающий.

Стоит отметить, идея создавать вязаное граффити или ярнбомбинг, возникла в 2005 году в городе Хьюстон штата Техас и очень быстро завоевала популярность.

В Воткинске украшать деревья вязаными «одежками» начали с прошлого года.

Фото: sozdavaisam.ru

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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