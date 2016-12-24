В канун Нового года в Воткинске стартовала акция «Вместе теплее». Проводит ее городской Музей истории и культуры, сообщает Воткинск.NET.
В рамках акции взрослые и дети украсят деревья в городе вязаными «одёжками». Присоединиться к акции может любой желающий.
Стоит отметить, идея создавать вязаное граффити или ярнбомбинг, возникла в 2005 году в городе Хьюстон штата Техас и очень быстро завоевала популярность.
В Воткинске украшать деревья вязаными «одежками» начали с прошлого года.
Фото: sozdavaisam.ru
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